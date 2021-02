Los grupos políticos del Ayuntamiento de Alicante investigarán si hay cargos que se han colado en la vacunación

J. L. F. ALICANTE Actualizado: 25/02/2021 20:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los grupos políticos del Ayuntamiento de Alicante se han comprometido a investigar internamente si hay políticos que se han vacunado del coronavirus irregularmente sin respetar el protocolo para cesarlos o exigir su dimisión.

El pleno ha aprobado este jueves en sesión ordinaria una declaración institucional para actuar así con los cargos, sean electos o de confianza, que se salten el plan de vacunación contra la Covid previsto por las autoridades sanitarias.

Finalmente, se habían elevado dos declaraciones institucionales a la sesión, una por parte del equipo de gobierno (PP y Cs) y otra de Compromís y Unides Podem, las cuales se han debatido de manera conjunta pero se han votado por separado pese a contar con un contenido muy similar. Ambas han salido adelante, la primera en su totalidad y la segunda parcialmente.

El acuerdo se circunscribe a los cargos públicos y de confianza de los grupos políticos municipales, la declaración institucional se justifica que estas acciones irregulares perjudica a las personas que realmente lo necesitan y que pueden ver retrasada su dosis a causa de esta decisión.

Además, asume el compromiso de todos los grupos políticos para iniciar los correspondientes expedientes de investigación a los representantes públicos que hayan recibido la vacuna contra el coronavirus y si se determinara que se ha producido alguna irregularidad en el protocolo establecido se les exigirá que asuman su responsabilidad.

La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha afirmado que "Cs pide transparencia y por eso presentamos esta iniciativa, es nuestra obligación pedir responsabilidad para los cargos que representamos a la sociedad".

Por su parte, la portavoz 'popular', Mari Carmen de España, ha señalado que el Partido Popular "está al lado de la responsabilidad y la transparencia, por eso pido que dejen que se estudien los casos sin vendas políticos".

"Dejen actuar a la comisión de investigación que pedimos y no actúen como jueces. Nosotros hemos abierto una investigación y expedientes y hemos actuado frente a quien se ha saltado el protocolo", ha añadido la portavoz.

Durante el debate, la concejal del PSPV, Lara López, ha expuesto al respecto de los diputados y concejales que supuestamente han recibido la vacuna de manera irregular que "no les llamaron, no hubo ningúncaos por parte de ninguna administración", sino "muy poca vergüenza ymuy poca empatía por tus conciudadanos", en referencia a lo ocurrido con los diputados 'populares' Cano y Roselló. "No importa el color político de esas acciones inmorales, todas y cada una de ellas son vergonzosas", ha concluido la edil.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha insinuado que tanto la coalición como Unides Podem "estaban haciendo de Ciudadanos", puesto que ha recordado que se trata de una declaración institucional que había propuesto el partido 'naranja' y que "finalmente retiró para no sacarle los colores a Barcala y Mazón".

"Esta falta de ética no puede quedar impune, y más cuando se meten ustedes en residencias con la televisión para recibir la vacuna y eso merece una reprobación y dimisiones, aunque haya habido pocas", ha asegurado Bellido.

Asimismo, el portavoz de Unides Podem, Xavier López, ha puesto de nuevo el ejemplo de Cano y Roselló en la Diputación y ha señalado la "tibieza" de Ciudadanos respecto a su socio 'popular': "Algo que no han podido evitar aquí pese a inventarse una pirueta".

"Una vacuna Vip es una vacuna robada y el bochorno de colarse en las filas de la esperanza aprovechándose de su posición de privilegio tiene que ser una línea roja y debe ser reprochado", ha añadido López.