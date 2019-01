Tabernes Blanques Un golpe de suerte de 80 millones tras insistir 30 años en los mismos números de la Primitiva Un valenciano soltero y sin hijos hace historia con un premio astronómico y se hace famoso en internet a pesar de retirar de la red su foto

Ade Palomar

A primera hora de la tarde de este viernes, el misterio sobre la identidad del afortunado que el miércoles ganó más de 79,4 millones de euros gracias al Sorteo de la Primitiva por fin se resolvió. Unas horas antes, la mañana estuvo agitada en Tabernes Blanques, una localidad valenciana de poco más de 9.000 habitantes y tan solo una administración de lotería. El pueblo entero rumoreaba sobre quién podría ser ese único acertante de la Categoría Especial (seis aciertos más el reintegro) que ganó 79.448.758,55 euros con el boleto validado en la Administración número 1. «Dicen que es entrenador del Carpesa, pero la gente dice tantas cosas...», indicó a media mañana una vecina que se acercaba, curiosa, a un corrillo de mujeres que comentaban la noticia.

Desde la administración admitían no saber quién era, pero sí sospechar que se trataba de alguien del pueblo o alrededores, cliente más o menos habitual. «Por aquí no ha venido, y lo normal es que no aparezca. Si apareciera, sería un acto de vanidad», dijo Miguel Ángel Santana, titular de esta administración. «No se sabe quién es, y él tampoco querrá que se sepa», cuchicheó otra de las mujeres del corrillo de vecinas que hacía cola. Sin embargo, apenas dos horas después, Santana indicó a este periódico: «Ya se sabe quién es. Y además se ha hecho una foto con el boleto y la ha compartido en redes sociales». Al instante, la borró, aunque el anonimato dejó de ser tal. Su nombre es Javier, tiene 51 años y es soltero y sin hijos. No vive en Tabernes, pero sí muy cerca, en Bonrepós y Mirambell, y además tiene su propio negocio en Valencia. Llevaba jugando a los mismos números 30 años hasta que el pasado miércoles estos le dieron la suerte. Una gran noticia después de pasar una mala época tras la muerte de su madre, fallecida por un cáncer hace cuatro meses.

Los tres encargados de la administración se alegraron de haber repartido tanta cantidad de dinero -el mayor premio de la historia del local, abierto hace 38 años- y celebraron el éxito como propio.

Cuando la noticia de la lluvia de millones se conoció en la administración de Tabernes, fueron muchos los que acudieron a comprobar sus boletos con la esperanza de resultar ganadores. Pero, según explicó Santana, Javier solo se puso en contacto por teléfono para informarse de los trámites que tenía que hacer para recoger el premio. Se había enterado por la prensa de que había resultado agraciado, y dudó de si aparecer o no por la tarde por la administración. Decidió no hacerlo.

Santana, que indicó que allí venden más de 500 boletos de la Primitiva cada semana, explicó que el sistema avisa al momento de si las administraciones tienen las combinaciones ganadoras. Por ello, desde el miércoles por la noche, «ya comenzó el revuelo por saber quién era el ganador».