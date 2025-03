Pedro Sánchez, sobre la suspensión de las Fallas: «Seguiremos los criterios de la comunidad científica»

Las Fallas de Valencia siguen en pie, de momento, pese a la crisis del coronavirus . El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado este martes que todos los eventos que comporten un movimiento significativo de personas se van a valorar «caso a caso» con los expertos de las distintas comunidades autónomas, dentro del paquete de medidas aprobadas para hacer frente a este brote.

Por tanto, serán las autoridades sanitarias estatales junto a las de la Generalitat Valenciana quienes analicen y decidan este mismo martes por la tarde con «criterios de salud pública» sobre la celebración o no de las fiestas con algunos monumentos ya en las calles y a cinco días de la plantà oficial que sumirá a la ciudad de lleno en la fiesta.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha explicado, preguntado por una posible suspensión de las Fallas, que cualquier decisión se tomará «en consenso con la Generalitat» y siguiendo los criterios de la comunidad científica y los expertos sanitarios».

Tras dejar claro que la epidemia no se está quieta y es «dinámica» , Sánchez no ha querido adelantar si se suspenderán las Fallas en Valencia

«La decisión que acabemos tomando no va a influir en un eventual coste político» y estas medidas «van a ser coordinadas y compartidas», ha zanjado el ministro Illa.

Eso sí, la Comunidad Valenciana, con 63 casos de coronavirus confirmados , no se encuentra dentro de las zonas calificadas como de «transmisión significativa» . Además, Illa ha destacado la coordinación existente entre los equipos de salud pública de las distintas autonomías que se extiende también a nivel internacional.

Precisamente, unas horas antes, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, había remitido a la decisión del Consejo de Ministros: « escucharemos atentamente al Ministerio para adoptar las medidas oportunas». Un argumento que se ha esgrimido durante los últimos días, bajo la premisa de que sería el Gobierno de España quien decidiría sobre el devenir de eventos multitudinarios como las Fallas.

Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó , ha reiterado este martes que la ciudad «cumplirá escrupulosamente las directrices que nos marquen desde el Ministerio de Sanidad y desde la Conselleria en cualquiera de las medidas que se necesarias respecto al coronavirus». Ribó ha subrayado que «lo primero es la seguridad y la salud de las personas», y ha instado a «mantener una actitud no alarmista y de responsabilidad».

El primer edil ha manifestado que «Valencia hará todo lo que indiquen las autoridades sanitarias que se tiene de hacer, pero sin caer en el alarmismo, puesto que eso tampoco ayuda a una mayor seguridad de las personas ante la enfermedad». Ribó ha señalado la importancia de «mantener una postura seria y científica» , y ha garantizado que, desde el Ayuntamiento de Valencia, «nosotros mantendremos esta postura: seguir automáticamente y a rajatabla todas las medidas que hagan falta; pero no alarmando ni generando pánico».

«En el momento en que se produzca algún cambio, automáticamente pondremos en marcha todas las acciones y posibilidades que se contemple. En estos momentos, Valencia, con los datos que tenemos de personas infectadas, no se encuentra en la situación ni de Vitoria ni de Madrid , pero estaremos pendientes de la evolución diaria», ha añadido Ribó. El alcalde ha subrayado que, «obviamente, quienes tienen que señalar cómo actuar son los epidemiólogos; y nosotros hemos de seguir seria y escrupulosamente las indicaciones, sean las que sean, desde mantener la situación actual hasta tomar cualquier medida que se nos indique».

Tal como ha explicado, la posición del Gobierno municipal «es de mantener el funcionamiento de las fiestas mientras las autoridades sanitarias, que son las que desiponen de los equipos técnicos especializados, no indiquen lo contrario». De hecho, el alcalde ha asegurado que mantiene una comunicación fluida y permanente con la consellera de Sanidad para poder actuar con la rapidez, eficacia y responsabilidad necesarias.

Ribó ha pedido de nuevo a la ciudadanía «que asuma con toda seriedad las medidas personales de higiene y desinfección, sobre todo las personas mayores o con enfermedades de riesgo; y que éstas eviten acudir a grandes concentraciones».

También ha explicado que, dado que la situación en Valencia es de contención, no se han adoptado medidas excepcionales en el funcionamiento del Ayuntamiento ni en las relaciones de la Corporación. «En el momento en el que haya novedades significativas, automáticamente convocaré una reunión de la Junta de Portavoces y a todos los grupos municipales ; pero en estos momentos no hay ninguna novedad, y hoy, si no se indica lo contrario, seguirán los actos falleros programados».