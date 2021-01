La Generalitat prohibirá de forma inminente las reuniones familiares y sociales de no convivientes en domicilios

La Generalitat prohibirá de forma «inminente» las reuniones familiares y sociales de no convivientes en domicilios, con excepciones de crianza y cuidados, parejas que no conviven o personas mayores que viven solas. Así lo ha confirmado este viernes la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra.

Conforme ha venido informando ABC, la Generalitat buscaba el «encaje legal» de esta norma, que ya está aprobada en otras autonomías como Baleares o La Rioja, al considerar que afectaba a derechos fundamentales.

En concreto, Oltra ha avanzado que están preparando un decreto «inminente» que sirva para limitar a las unidades de convivencia las reuniones en un domicilio, con algunas excepciones, como el cuidado de mayores, la convivencia de padres y madres separados con hijos, o la acogida familiar, entre otras.

Además, ha precisado que esta norma -que será muy parecida a la legislación al respecto de Baleares- se publicará a través de un decreto del presidente de la Generalitat únicamente con esta restricción, ya que pretendían incluir también el adelanto del toque de queda a las ocho de la noche, pero el rechazo del Gobierno a modificar la norma del estado de alarma impide esta limitación.

Por otro lado, la vicepresidenta ha añadido que estudian la posibilidad de que las personas mayores que viven solas puedan formar parte de una «unidad de convivencia ampliada» con otro grupo de convivientes, como por ejemplo la familia de uno de sus hijos, lo que serviría para «evitar la soledad no escogida».

Cuestionada por cómo se controlará esta restricción, Oltra ha subrayado que se trata de «autocontrol». «Las normas nacen de la legitimidad de lo que está bien o está mal. ¿Cómo se controla, cómo se va a penalizar? Y tanto que se va a penalizar. Si nos juntamos fuera de lo que está bien en este momento, el contagio se puede descontrolar, es que alguien morirá. No es cuestión de que te van a poner la multa, es que se te puedes morir. La pena es la muerte, pero sin saber a quién le toca», ha aseverado.

En la misma línea, ha recalcado que «juntarse es un peligro muy grande». «¿Habrá gente que lo incumplirá? Sí. A lo mejor tienen toda la vida para arrepentirse», ha añadido Oltra.

Asimismo, en cuanto a la posibilidad de implantar nuevas medidas, Oltra ha señalado que las actuales limitaciones son «muy duras», aunque ha apuntado que «aún hay margen para restringir más». «A lo mejor harán falta más medidas, no digo yo que no», ha precisado.

Sin embargo, ha rechazado el cierre de los colegios mientras no se produzca un confinamiento total, algo que sería «otro escenario». «Suspender las clases aumentaría los contagios, ya que los progenitores tienen que dejar a los niños con otro familiar mientras trabajan», mientras que «en el aula todo el mundo lleva mascarilla y están en sus mesas sin juntarse con los otros» ha argumentado.

Sin embargo, en caso de que se decrete un confinamiento total como el de marzo, «que en esta situación no se puede descartar nada», entonces sí que habría que cerrar colegios ya que «todo el mundo se va a casa con su unidad de convivencia».

Por último, respecto al adelanto del toque de queda que no ha permitido el Gobierno y que reclamaban diversas autonomías, Oltra ha subrayado que el Ejecutivo debería «reflexionar». «Ahora mismo al frente de la pandemia están las comunidades, no el gobierno de España. Si los que tienen el mando te están diciendo que necesitan avanzar el confinamiento nocturno, tendría sentido que estas comunidades puedan tomar esta decisión», por lo que espera que el Gobierno «sea sensible a estas reivindicaciones y revise el acuerdo».