Tribunales La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Jaraba y ensalza su gestión como director de RTVV El ministerio público sostiene que no sean acreditado los delitos por los que la Generalitat solicita siete años de cárcel

ABC @ABC_CValenciana VALENCIA Actualizado: 04/10/2019 16:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No aprecia indicios de delito y, además, ensalza una gestión en la antigua televisión valenciana que permitió reducir su deuda en 154 millones de euros. La Fiscalía cree que no es posible determinar que el ex director general de RTVV José López Jaraba perjudicase con su gestión a esta entidad "sino todo lo contrario" y en consecuencia reclama el sobreseimiento provisional de la causa abierta en su contra por malversación o administración desleal.

En un escrito remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Paterna, la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial interesa el sobreseimiento por no considerar debidamente acreditada la perpetración de unos delitos por los que, sin embargo, siguen acusando la Abogacía de la Generalitat, que pide siete años de prisión para Jaraba, y el sindicato CGT.

El Ministerio Público expone que durante el tiempo que Jaraba estuvo al frente de RTVV, entre octubre de 2009 y diciembre de 2012, "se observa que de una deuda histórica a fin del año 2009 de 1.287 millones de euros, al cese de su mandato a finales del año 2012, se pasó a 1.133 millones de euros, es decir, consiguió rebajar la deuda total en 154 millones de euros".

Por este motivo, se concluye que "de estas cifras no es posible inferir de José López Jaraba un ánimo doloso e intencionado de perjudicar con su gestión a la sociedad, sino todo lo contrario, y en definitiva tener acreditada la concurrencia de un delito de administración desleal".

El caso se refiere a la contratación por parte de RTVV de la serie "Planta 25" a la productora Alba Adriática por un importe de dos millones de euros.

Cuando la Sindicatura de Comptes descubrió que en el expediente no había documentación que acreditara los gastos de la producción, RTVV solicitó los comprobantes a la productora, sin que se justificaran gastos por importe de 1.78 millones de euros.

Dos años después, la productora reconoció la deuda y RTVV computó ese importe en sus cuentas pero nunca ingresó nada y según el escrito de la acusación de la Abogacía de la Generalitat, Jaraba firmó un nuevo contrato con la misma productora de cesión de derechos del programa "De un tiempo a esta parte", por un importe que coincidía exactamente con los 1,78 millones que debía.

El informe pericial que consta en el procedimiento determina que el valor de 40 programas de "De un tiempo a esta parte" era de 400.000 euros, una cifra alejada de la deuda que se pretendía compensar, por lo que la diferencia es el perjuicio causado a RTVV y que se reclama a Jaraba como responsabilidad civil.

En su declaración ante el juez, el pasado 3 de junio, Jaraba aseguró que mantuvo una intensa negociación con José Luis Moreno (Alba Adriática) porque éste no reconocía los derechos económicos de la televisión valenciana (alrededor de 1,7 millones de euros) por la venta de la serie Planta 25 -coproducida por C9- a otras televisiones autonómicas.

Para evitar llevar este asunto a los tribunales y la incógnita sobre el cobro de las cantidades que Canal 9 entendía que le debía la productora de José Luis Moreno, finalmente se optó por una "compensación en especie", es decir, que Moreno -siempre según la declaración de Jaraba- reconoció su deuda con la condición de pagar con programas.

Así, afirmó que Moreno entregó a RTVV 44 programas (De un tiempo a esta parte) de 100 minutos de duración, a un coste estimado de 44.600 euros por los que el ente público no abonó "un sólo céntimo", en una operación que fue avalada por la consultora KPMG y no tuvo objeción alguna por parte de la Sindicatura o la Intervención, según expuso Jaraba ante el juez.

La Fiscalía expone en su escrito en el que interesa el sobreseimiento que "se ha utilizado como indicio incriminatorio la circunstancia de que los programas no se hubieran emitido todavía casi un año después de ser contratados" y que le parece "plausible la explicación que dio Jaraba de que la decisión de cuando se emitiera el programa contratado competía al director de antena de TVV".

Respecto al citado informe pericial que cuantifica los programas contratados en 400.000 euros, frente al precio de contratación de 1,78 millones de euros el fiscal entiende que "no es por sí solo suficiente para inferir el ánimo doloso e intencionado de perjudicar al ente público en beneficio de la productora Alba Adriátrica".

"Para inferir ese ánimo doloso e intencional en el investigado deberíamos contar con una mínima corroboración de concierto con el beneficiario, elemento en modo alguno acreditado, ya que nunca se recibió declaración al legal representante de Alba Adriática durante la instrucción, debido sencillamente a que nadie vio indicios de un posible concierto", concluye el Ministerio Público.