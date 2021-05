El Low Festival de Benidorm y los Moros y Cristianos de Villena se suspenden por el coronavirus

D. A. ALICANTE Actualizado: 27/05/2021 18:49h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La pandemia del coronavirus sigue trastocando el calendario de ocio en Alicante y su provincia con más suspensiones de eventos de referencia, como ahora el Low Festival de Benidorm y las fiestas de Moros y Cristianos de Villena, las más participativas del mundo en esta tradición.

La organización del Low Festival ha comunicado este jueves que el certamen se aplaza a los días 29, 30 y 31 de julio del 2022 en la ciudad deportiva Guillermo Amor de Benidorm, debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia de la Covid.

No obstante, se ha programado para este verano el evento «Low in the City» que se desarrollará durante los días habituales a la celebración del festival, según ha confirmado la organización en un comunicado.

En concreto, tendrá lugar los días 30 y 31 de julio en el auditorio 'Julio Iglesias' de la localidad para celebrar tres conciertos diarios, con un total de 6 grandes bandas del panorama indie-pop nacional preparadas para subir al escenario: Dorian, Shinova, La La Love You, Arde Bogotá, Malamute y Locos de Atar.

«Hace poco más de un año, la organización de Low Festival se vio obligada a dar la noticia del aplazamiento del festival con motivo del avance de la pandemia. Hoy, el equipo se ve obligado a comunicar que la realización del festival este año no podrá llevarse a cabo tal y como nos gustaría a todos», ha explicado el evento.

Por ello, han señalado que para garantizar una vuelta «a lo grande» y «anteponer la seguridad de cada uno de los asistentes», Low Festival volverá en 2022 durante los días 29, 30 y 31 de julio a la Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

Asimismo, han indicado que quienes hayan comprado un abono para la edición de 2020 o 2021, este boleto servirá para el próximo año sin necesidad de realizar ninguna gestión. Por el contrario, si necesitan recibir el importe de sus abonos, el día 17 de junio también se abrirá el plazo de devoluciones, activo durante 15 días.

Por último, el próximo día 17 de junio se desvelará un primer gran listado de nombres nacionales e internacionales que aterrizarán en Benidorm en #Low2022, en la que promete ser la vuelta más esperada a la ciudad de los rascacielos para organización, compañeros, artistas y público.

«Triste noticia»

El Ayuntamiento de Villena, la Junta Central de Fiestas y la Junta de la Virgen han anunciado también este jueves la suspensión de las fiestas de Moros y Cristianos, que tendrían lugar en el mes de septiembre, una decisión que se toma por segundo año consecutivo como consecuencia de la situación de pandemia que aún se mantiene y que imposibilita actividades propias de esta celebración.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, acompañado también por la concejal de Fiestas, Maite Gandía, comunicó con estas palabras la decisión: «Me temo que tengo que anunciar una noticia que no me gustar dar, pero ante la situación actual y la incertidumbre para los próximos meses, nos vemos obligados a suspender las fiestas de Moros y Cristianos de este 2021». Y añadió que «es triste esta noticia, pero entendíamos que era mejor no hacer unas fiestas que hacer algo que no se iba a parecer a como las conocemos».

Cerdán justificó la decisión porque «no está en nuestro planteamiento hacer una fiesta que no se parezca a la que conocemos. Entendemos que es importante mantener la altura de nuestras fiestas, su gran nivel festero, y no un sucedáneo, por muy triste que nos ponga esta noticia».

No obstante, dejó abierta la posibilidad de hacer actos puntuales, que estén suficientemente controlados en cuanto a aforo y todas las medidas de seguridad contra la Covid-19, pero siempre en función de lo que establezcan las autoridades sanitarias y las recomendaciones de la Conselleria.

Por su parte, el presidente de la Junta Central de Fiestas, Francisco Rosique, destacó el cierre de filas en forma de unanimidad en esta decisión de todas las comparsas porque «entendemos que las fiestas deben celebrarse cuando se celebren con normalidad y no parece que sea posible en este mes de septiembre». El presidente apuntó que «todo el colectivo considera que nuestra fiesta debe ser abierta y participativa y no excluyente como exige la actual situación sanitaria».

Rosique recordó que la fecha para establecer el inicio de la denominada «nueva normalidad» es el próximo 1 de septiembre, una «fecha muy próxima a la celebración de nuestras fiestas que hace casi imposible su celebración, y cuando está claro que los desfiles no van a estar autorizados».

Al respecto, desde la Junta de la Virgen su presidente, Manuel Muñoz, se sumó a la decisión como la «única posible ante esta situación», y resumió su actividad a lo estrictamente religioso con la Misa Mayor del día 8 de septiembre, puesto que se pueden establecer claros controles de aforo y de cumplimiento de la norma.

Finalmente, el alcalde mantuvo la posibilidad de analizar a partir de agosto la realización de algunos actos muy concretos, de carácter puntual y con absoluto respeto a las exigencias de la Conselleria de Sanidad. Cerdán también aprovechó para agradecer a la consellera Ana Barceló su comprensión, la disponibilidad ante el Ayuntamiento y Junta Central y la claridad de las consignas de seguridad sanitaria.