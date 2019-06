Actualizado: 21/06/2019 19:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Esta semana me ha sorprendido gratamente una noticia que no debe pasar desapercibida. Al abrir mi correo electrónico, entre cientos de comunicados y notas de prensa, encuentro uno que despierta mi atención de inmediato. Por su repercusión internacional, por su significado y por la importancia que puede tener para la promoción de la Comunidad Valenciana.

No es que yo lleve zapatos de 600 euros, no se trata de eso, pero saber que un diseñador del prestigio mundial de Manolo Blahnik se fija en un producto valenciano, como es la seda elaborada en nuestra Comunidad, me llena de satisfacción. Y todo gracias al trabajo de los organizadores de un evento, La Pasarela de las Artes que, contra viento y marea, se mantiene cada año para promover y promocionar el diseño, la moda y el arte valenciano.

La Pasarela de las Artes cuenta con el auspicio internacional de la UNESCO y el apoyo de Turisme Valencia GVA. Normal. Si me apuran es el único evento que se preocupa de algo tan importante en nuestra Comunidad como la promoción de la seda.

La seda, ese producto que supuso toda una época de esplendor económico y que se fundamentó en todo un gremio fuerte y floreciente, está a punto de pasar a mejor vida a tenor de ver cuántos asociados quedan en el gremio y cuántos productores existen en la actualidad en nuestras tierras. De hecho, la promoción que se hace desde la Generalitat y desde instituciones como la Pasarla de las Artes son fundamentales para su permanencia entre nuestro tejido artesanal y entre los objetivos de apoyo de la UNESCO.

Imagen promocional de la seda en la Pasarela de las Artes de Valencia - ABC

Así las cosas, que diseñadores de la talla de Manolo Blanhik, de Hannibal Laguna, Lorenzo Caprile, Marta de Diego, Agatha Ruíz de la Prada, Duyos, Marcos Luengo o Juan Vidal se interesen por la seda y por la Pasarela, es capital para el sector. Tanto, que de cara a la próxima celebración del evento el próximo otoño, Turisme GVA consignó un importante presupuesto que fue aprobado en Les Corts hace unos meses, encaminado a contar con la colaboración del Museo de la Seda.

El Museo de la Seda. Para mi sorpresa, llega a mis oídos que el Museo renuncia a colaborar y al presupuesto, en un arranque de ese nuestro endémico “meninfotisme”. Y me preocupa profundamente que el único evento que actualmente promociona la seda en Valencia corra peligro por un ataque de…, no sé cómo decirlo sin ser irrespetuoso…, caspa o egocentrismo, que lo mismo me da, que me da lo mismo.

Si no se sabe valorar el interés de gente como Blahnik, y el esfuerzo realizado para llegar a conseguirlo, es que no se merece toda la labor de promoción y de apoyo recibida en los últimos años. Tristemente, aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

Solo espero que no echemos a perder el esfuerzo y el trabajo realizado desde la Pasarela y desde Turisme GVA. Bien por ellos. El resto, que se lo piense y medite. Y valore la importancia de la proyección internacional de algunos de los nombres que cito en este artículo.