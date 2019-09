El Botànic en el búnker económico

Actualizado: 18/09/2019 16:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Otto Skorzeny fue un coronel de las Waffen SS que adquirió notoriedad durante la Segunda Guerra Mundial por liberar a Mussolini de su cautiverio. En la última etapa de la guerra, cuando ya estaba todo perdido para los nazis, se le encomendó la misión de detener a los rusos en el río Oder. Le prometieron veinte mil hombres, pero solo le llegaron una cuarta parte y la mayoría apenas tenía experiencia de combate. Como no podía ser de otra manera, aquello no acabó bien para los nazis. Y es que, es fácil mover, desde un búnker de Berlín, figuritas que representaban a batallones que, en realidad, no existían.

En los presupuestos autonómicos, parece que al tripartito también le resulta fácil mover números, siempre que la resta de ingresos y gastos sea igual a cero. Podríamos ser optimistas pero, si quienes gobiernan juegan con el dinero público de esta manera e incrementan el capítulo de gastos, sobre todo añadiéndole la coletilla ‘social’, al final acaban inventándose los ingresos.

En la Comunitat Valenciana, hace años que nuestro presupuesto tiene más licencias fantásticas que una película de Marvel. Por un instante, parecía que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, iba a ser riguroso en su confección. Pero esa sensación fue demasiado efímera. Apareció la vicepresidenta Mónica Oltra y dijo aquello de que “hay que ser optimistas siempre”. Ahora solo queda saber si el tripartito será mucho o poco imaginativo a la hora de contemplar los ingresos.

El PP presupuestaba cuentas imposibles por venta de inmuebles, mientras el Botánic se ha conformado con apuntar ingresos por deudas históricas, ya no se sabe si de la época en la que el Cid tomó Valencia o desde algo más tarde. Puede que esperen a que la ministra Montero caiga del caballo como San Pablo y vea la luz para resolver la cuestión de la tan sufrida infrafinanciación en la Comunitat Valenciana. Aunque los sucesivos plantes y desprecios del Gobierno al presidente Ximo Puig no auguran ese suceso, por mucho que intenten vender la reciente reunión como un éxito.

Mónica Oltra, Ximo Puig y Vicent Soler - MIKEL PONCE

Por desgracia, las promesas de algunos líderes políticos en campaña electoral hay que tomarlas en su justa medida. Y el mayor problema viene cuando estos compromisos quedan plasmados en unos presupuestos irreales y ficticios. Así, cada conseller hincha el presupuesto y los proyectos de cara área que gestiona, sin tener en cuenta que esos números tienen el mismo valor que el dinero confederado tras la guerra civil americana.

Algo así como el coronel de las SS, a quien lo que habían prometido en el bunker era humo y nada más. El tripartito, en cambio, tiene una pequeña ventaja: mientras que aquel dirigente nazi tenía que enfrentarse a enemigos poderosos reales, el Botánic suele ser tan poco diligente a la hora de ejecutar sus acciones, que es posible que ni noten lo ficticio de los presupuestos recibidos.