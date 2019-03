Fallas 2019 Las mejores voces femeninas rinden homenaje a la mujer en el concierto de Fallas de Rock FM Valencia Recoge las invitaciones de «She Will Rock You» de forma gratuita en las oficinas la emisora

El viernes 8 de marzo es un día muy especial para la mujer. Por eso, RockFM Valencia presenta She Will Rock You, un evento único en el que por primera vez los mejores temas de Queen sonarán en directo interpretados por las mejores voces femeninas del país. Será en plenas Fallas, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

Un espectáculo único creado para la ocasión que sólo tendrá lugar en Valencia. A partir de las 22:00 horas en los Jardines de Viveros, sonarán en directo de las voces de Aurora García líder de Aurora & The Betrayers es una de las voces con más proyección dentro de la nueva escena del rock nacional. Michele McCain, la cantante y compositora nacida en Brooklyn ha hecho cantado con grandes nombres como James Brown, B.B. King, o Celia Cruz.

Teté Delgado, la actriz demuestra sobre el escenario el desgarro y la fuerza de su poderosa voz, combinándolo con su impecable interpretación. Belén Arjona, descrita como la sucesora de grandes rockeras como Luz Casal o Aurora Beltrán o Alicia Keys. Cuatro discos de estudio avalan a una de las voces más personales de la música española.

La británica Jessica Williams es un auténtico espectáculo en el escenario como nos tiene acostumbrados al frente de su banda Ankor. Demuestra sobre las tablas la combinación perfecta de espectáculo y excelencia vocal. La soprano Alba Fernández, se ha consolidado como una de las voces mas interesantes de la nueva ola del bel canto.

Todas ellas acompañadas de la inigualable banda oficial de She will rock you: Angie Lófer, teclista; Carmen Niño, bajista; Maylin J. Johoy, batería; Cristina Pena, guitarrista,

Si no quieres perderte este concierto que hará historia recoge las invitaciones de forma gratuita en las oficinas de Rock FM Valencia (Pasaje Doctor Serra 2, 5a planta), en los puntos de música y moda joven de todos los centros de El Corte Inglés, en la red de tiendas Milar Electrodomésticos en Valencia, en los restaurantes Rodilla (ubicados en Aqua, Nuevo Centro y calle periodista Azati), en Muebles la Fábrica (Avenida del Cid), en Aqua Multiespacio y Kia Autopista Sur (avenida del Puerto)

Las invitaciones son válidas para mayores de 18 años y menores acompañados por un tutor. Estarán limitadas por el aforo legal del recinto, realizando controles exhaustivos en los puntos de acceso.

Además, dentro de la programación de los conciertos de Fallas, el sábado 9 de marzo la música rap tomará Viveros con la celebración de Pirata Rock Festival con las actuaciones de Natos y Waor, Recycled J, Mc Kea y el MC sevillano Shotta. Las entradas para el Pirata Rock Meeting que se celebrará el próximo 9 de marzo en los Jardines de Viveros de Valencia se pueden adquirir a través de la web oficial del Pirata Rock Festival.