Cultura Una exposición recorre el «infierno, purgatorio y el paraíso» con dibujos y cuadros cubiertos en Bombas Gens La muestra de Nicolás Ortigosa se podrá visitar gratuitamente hasta el 13 de octubre de 2019

ABC VALENCIA Actualizado: 16/05/2019 15:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Fundació Per Amor a l'Art (FPAA) ha presentado este jueves a los la última exposición de su centro de arte, Bombas Gens, 'Nicolás Ortigosa. Obras 2002-2018', en la que el artista logroñés recorre mediante 89 dibujos y dos series el "infierno, el purgatorio y el paraíso", en una interpretación de la Divina Comedia de Dante Alighieri.

La serie se compone de 89 dibujos y grabados de distintas técnicas que plasman la recapitulación de imágenes mentales sugeridas a Ortigosa (Logroño, 1983) a raíz de la lectura de la obra clásica, ha explicado la fundación en un comunicado.

La exposición incluye otros trabajos representativos del artista, como una muestra de sus dibujos y grabados más actuales, de muy diversos tamaños, realizados entre 2015 y 2018. En palabras de la directora de Bombas Gens, Nuria Enguita, "el dibujo y el tratamiento de las líneas, marcados por un gesto cargado de energía, son fundamentales en la obra de Ortigosa y por eso hemos querido incluir también estas piezas en la exposición".

"Nos ofrecen una visión más global del artista que, en este caso sin ningún apoyo literario, desarrolla un trabajo pictórico entroncando con una tradición plástica moderna basada en el expresionismo de la línea", ha añadido.

Se presenta también una selección de la serie de pinturas 'Cuadros tapados' (2002-2018). El artista tomó la decisión de cubrir con óleo negro toda su producción sobre lienzo -de ahí el nombre de la serie- realizada desde 2002: un total de 115 trabajos que Ortigosa ha convertido así en una sola obra.

Una persona pasa entre dos de las obras que alberga la Fundació per Amor a l'Art en Bombas Gens en la exposición "Nicolás Ortigosa. Obras 2002-2018", una interpretación de la "Divina Comedia", de Dante, con casi un centenar de dibujos y grabados de este artista riojano - EFE

De esta manera, se transforma en un "interesante juego de lo oculto y lo revelado, al permitir al espectador a intuir los trazos de la pintura anterior bajo la nueva superficie". Se muestra por primera vez al público en Bombas Gens.

"Para mi supone un privilegio que la Fundació per Amor a l'Art me haya dado la oportunidad de exponer en Bombas Gens. Me parece un espacio perfecto para exhibir mi obra. Y además, me he sentido muy acompañado por todo el equipo de la fundación estos días. No puedo estar más contento", ha expresado el artista.

En este sentido, el director del Área de Arte de la FPAA y asesor de la colección, Vicent Todolí, ha explicado su primer contacto con la serie: "Me pareció un trabajo con muchísima personalidad, muy libre, sin referencias inmediatas y que partía de una temática clásica para llevarla a nuevos derroteros. La hacía moderna sin pretenderlo", ha agregado.

"Me llamó también la atención la diversidad de técnicas que utilizaba, su manera tan particular de trabajar el collage. Había que incorporarlo a la colección. Y se adquirió en su totalidad, siguiendo la filosofía de que la nuestra sea una colección de exposiciones", ha manifestado.

Inauguración, este jueves a las 20 horas

La exposición abre sus puertas al público general este jueves por la tarde a las 20.00 horas, tras una conversación/conferencia entre el artista y el crítico y comisario Ángel Calvo Ulloa. Se podrá visitar gratuitamente hasta el 13 de octubre de 2019.

La muestra, comisariada por Nuria Enguita y Vicent Todolí, supone una importante acción de mecenazgo y una clara apuesta de FPAA por artistas todavía poco conocidos entre el gran público.

La vicepresidenta de la FPAA, Susana Lloret, así lo afirmaba esta mañana: "Para un artista es más importante aún que se exponga su obra que que se compre. Nosotros, como coleccionistas, nunca hemos querido adquirir obras de arte para tenerlas guardadas en un almacén", ha agregado.

"La labor de mecenazgo que realizamos consiste también en poner el foco en el artista y su obra. Y una exposición es la manera real de dar visibilidad y compartir su obra. Podríamos decir, de hecho, que Bombas Gens nació básicamente con esa misión", ha manifestado.