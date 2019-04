Entre Vox y Ximo Puig está Isabel Bonig

Seguir Alberto Caparrós @AlbertoCaparrs VALENCIA Actualizado: 26/04/2019 19:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como era previsible, la coincidencia de las elecciones autonómicas con las generales ha sepultado el debate valenciano, que ha pasado desapercibido más allá de dos alusiones en el segundo de los debates televisados de los líderes nacionales. Si a ello le añadimos el paréntesis de la Semana Santa y los efectos del temporal no resulta extraño que muchos valencianos no sepan a día de hoy qué es lo que van a votar exactamente el 28 de abril. Y no es una suposición. Las principales búsquedas de los valencianos en Google de los últimos días lo confirman. Y es que, al margen de la expectación generada por el mitin de Vox, el interés se ha centrado en saber cúantos sobres se encontrarán en las mesas electorales y cuándo se celebran las elecciones autonómicas valencianas. ABC ha dado cumplida respuesta a sus lectores de ambas cuestiones.

Más allá de una campaña de perfil bajo, la carrera hacia las urnas ha estado marcada por Vox desde el mismo momento que el presidente de la Generalitat y candidato a la reelección por el PSPV-PSOE, Ximo Puig, decidió adelantar los comicios. Los socialistas valencianos optaron por fiar su suerte a la de Pedro Sánchez en aras a una movilización del voto de izquierdas para hacer frente al auge del partido de Santiago Abascal y evitar un fenómeno como el que ha mandado a la bancada de la oposición en Andalucía a Susana Díaz.

Ximo Puig solo ha abandonado su marcado cariz institucional en la campaña para hacer alusión a los «riesgos de la extrema derecha» y para afear sus adversarios políticos del Partido Popular y Ciudadanos su predisposición a pactar con Vox para desalojarle del Palau de la Generalitat.

Imagen de la presidenta del PP valenciano y candidata a la Presidencia de la Generalitat, Isabel Bonig - ROBER

El PSPV-PSOE ha llegado a la recta final de la campaña con todas las encuestas a favor, pero los socialistas recelan de los sondeos. Un exceso de confianza puede provocar que su electorado se desmovilice en un día propicio para ir a la playa si no fallan los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología. Es cierto que las solicitudes de voto por correo se han disparado por encima del doscientos por cien, pero hasta que no se habrán los sobres no se despejará la incógnita de si los electores que han cogido puente son más de izquierdas o de derechas.

Y hablando de derechas, al PSPV-PSOE le inquieta que los pabellones y museos que ha llenado Vox en la campaña se traduzcan en votos de las siglas verdes. Como si de un episodio de «Cuéntame» se tratara, la formación de Santiago Abascal ha vuelto al pasado. En nuclear de su discurso y en sus formas. Así, mientras Pablo Casado ha cerrado la campaña casi en la intimidad de un club de playa, Santiago Abascal se dio un baño de masas en el Museo Príncipe Felipe de Valencia.

Vox ha logrado polarizar la atención de la campaña. Pero una cosa es llenar en los mítines y liderar las búsquedas en Google y otra es cosechar votos. Y salvo sorpresa monumental, el bloque de la derecha lo liderará el Partido Popular con Isabel Bonig a la cabeza. Una política que asumió las riendas de su formación en el peor momento, que se ha batido el cobre toda la legislatura en las Cortes Valencianas, que ha pedido perdón por los casos de corrupción pero no ha renegado nunca de su partido, que sabe lo que es gestionar en la Admnistración y que ha ganado elecciones.

Entre el proyecto que representa Vox y la continuidad de Ximo Puig de la mano de Compromís y Podemos, la única alternativa viable de cambio pasa por un modelo a la andaluza con el PP de Isabel Bonig como referente en un Gobierno «botánico» compartido con Ciudadanos. El domingo al filo de la medianoche comenzaremos a salir de dudas.