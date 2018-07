Actualizado: 29/07/2018 12:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No he conseguido quitarme aquella canción de los 90 de la cabeza en todo el día. Yo era apenas una adolescente cuando su letra, de repente, nos hablaba de los dilemas de la vida, de las encrucijadas y de lo que podía provocar precipitarse al tomar una decisión por sus consecuencias. “Por las muchas huellas que borrar” y por no pensar en el desenlace de nuestras audacias. La estrofa con la que Bunbury reclama que le olviden "porque nadie te ha llamado y ya estás otra vez” amartilla las paredes de mi cabeza como un pajarillo ciego que no encuentra la forma de salir.

Con voz clara y abrupta el cantante inhibe al asunto de toda importancia e impulsa a continuar adelante con los resultados provocados. Había que ser concluyente y resolutivo. Los versos invitaban a ser valiente pasara lo que pasara: "Déjalo ya, no seas membrillo y permite pasar” “Tienes mucho barro que tragar”…

Me gustaría pensar que algo así debieron sentir, esta semana, todos y cada uno de los miembros del Senado, de los diferentes signos políticos, valencianos o no. Cuando, enarbolando la bandera de la igualdad de oportunidades, se enfrentaron a la tesitura de votar, en contra de lo que imponen las siglas de sus partidos, un aumento del objetivo de déficit que para la Comunidad Valenciana iba a suponer un soplo del mismo aire que le faltaba al de la canción, ubicado entre dos tierras. El problema es que, por no seguir los dictados de la razón y sí los de sus ideales, si es que los tienen, decidieron no apoyar la propuesta.

La ministra de Hacienda María Jesús Montero, con Adriana Lastra y la ministra de Economía Nadia Calviño, en la sesión sobre los objetivos de déficit y el techo de gasto - EFE

Con su decisión irresponsable, todos y cada uno de los que no votaron a favor de aumentar el objetivo de déficit en ese momento, decidieron rechazar con ello una inyección de más de 200 millones de euros de forma inmediata a la Comunidad Valenciana para, entre otras cuestiones, poder descongestionar las listas de espera quirúrgicas, mejorar las infraestructuras de los colegios públicos de nuestros hijos o atender a las personas en situación de dependencia que esperan recibir una prestación o ingresar en un centro.

Una insensatez que me hace volver a la letra de Héroes del Silencio, en concreto a la parte en que el vocalista baturro critica, no sin falta de razón, lo fácil que es abrir la boca para opinar y lo difícil que es después echar atrás.

Y es ahora, como en el mito de Dédalo e Ícaro, cuando entre unos otros, nadie quiere responsabilizarse de la culpa de ver caer, de nuevo, a los valencianos y las valencianas que empezamos a perder la fe, ante la posibilidad de que cualquier esperanza sea vana y no sepamos qué creer. Es normal, por ello, que muchos habitantes de la Comunidad Valenciana se sientan con sus representantes en el Senado como Dante ante el infierno, en cuyas puertas se recordaba una irrefutable realidad: “Perded toda esperanza aquellos que entráis aquí”.

Y con los Héroes del Silencio me acuerdo de mi amigo, el de Godelleta, que se pillaba unos cabreos cuando se venía a la Átomo en Buñol y sólo conseguía sacarle a su padre 1.000 pesetas porque él lo que quería eran 2.000. Eso sí, mi amigo, que de tonto no tiene un pelo, se mosqueaba pero, al menos, las 1.000 pesetas las traía en el bolsillo.

PD. La letra de Entre dos Tierras describe la situación en la que Dédalo le advirtió a su hijo Ícaro que no volara muy alto ni muy bajo porque sus alas pegadas con cera podían derretirse o mojarse. El chaval voló alto y cayó al mar y murió ahogado. Por eso lo he puesto. Para los expertos en Héroes del Silencio.