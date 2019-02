Política Enric Morera se ampara en la Constitución y dice que se defenderá de las «acusaciones falsas» partidistas El presidente de las Cortes alega haber expresado en todo momento su «opinión personal» y critica los intereses de C's en la propuesta de reprobación

ABC

VALENCIA Actualizado: 01/02/2019 14:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Ciudadanos pide la reprobación de Enric Morera por imputar un delito de odio a Toni Cantó

Tras la petición de reprobación de Enric Morera, presidente de las Cortes Valencianas, que Ciudadanos ha presentado en el parlamento valenciano este ha respondido que está totalmente dispuesto a que se tramite «de forma urgente» para poder «defenderse de unas acusaciones falsas que solo obedecen a intereses partidistas de aquellos quienes pactan y hacen negocio político con la extrema derecha».

Así lo ha expresado a través de comunicado en el que subraya que «en ningún momento» ha hecho declaraciones contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ni contra la judicatura. «Simplemente he expresado mi opinión personal, la cual me ampara la Constitución como cualquier ciudadano y también he compartido la opinión al respecto de periodistas de renombre, analistas y otros políticos, como también de juristas», argumenta el presidente de Les Corts en un comunicado.

«Las expresiones de las que me acusan –continúa– son falsas porque solo dije que se estaba haciendo un tratamiento muy subjetivo de la prisión preventiva en unos casos particulares, como también lo he hecho del mismo modo refiriéndome al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y que por lo que no se me ha pedido ninguna reprobación".

En la misma línea, añade: «En ningún momento he imputado un delito de odio al diputado Cantó, porque las imputaciones de los delitos son competencia de jueces, magistrados y del Ministerio Público. Otra cosa muy diferente es que las declaraciones reiteradas y repetitivas contra los profesionales de la enseñanza valenciana, contra asociaciones culturales y cívicas o contra los profesionales de los medios de comunicación públicos valencianos, a quienes el diputado Cantó ha acusado abierta y públicamente de manipular, de adoctrinar y de malversar».

«Estas declaraciones, hechas ante una concurrencia pública y con difusión por vía de las redes sociales y de los medios de comunicación son, en virtud de lo dispuesto al Código Penal, una provocación y una incitación que pueden ser constitutivos de un delito de odio», precisa.

Morera afirma estar «totalmente dispuesto», y así afirma que lo comunicará «a los miembros de Mesa y a los síndics», a que se tramite esta reprobación de forma urgente y que vaya al próximo pleno para poder intervenir, tomar la palabra y defenderse de las acusaciones que considera falsas, partidistas y afines a la extrema derecha. «Esa extrema derecha que se sale del marco de convivencia constitucional y ataca la diversidad cultural y lingüística que defiende la Constitución, el modelo autonómico, los derechos de las mujeres y la diversidad sexual y afectiva de las personas», advierte.

«Hablaré porque no puedo permitir la indefensión de miles y miles de personas que día a día se dejan la piel por una escuela pública y de calidad y que ni son manipuladores ni adoctrinadores y que ahora son puestos en una diana por el diputado Cantó. Lo haré por unas personas y los colectivos que defienden la dignidad y la normalidad de nuestra lengua, de nuestra cultura y de nuestra identidad», añade Enric Morera.

En la misma línea, agrega que lo hará «por aquellas y aquellos que cruzan en unos servicios públicos de calidad, por los profesionales de nuestra radiotelevisión pública valenciana, que han recuperado una importante herramienta para la comunicación y para la vertebración del territorio y que lo hacen desde la más absoluta independencia y pluralidad».

«Lo haré por aquellas personas que creen en la democracia y en la palabra como única vía para la resolución de los conflictos en nuestra sociedad. Responderemos con mucha claridad y tranquilidad a aquellos que hacen de la mentira, del odio a todo aquello que sea valenciano y de quienes ponen dianas a las personas honradas que trabajan por el progreso de nuestra tierra, porque no merecen ser atacadas de esta forma tan injusta y tan moralmente baja», concluye en el comunicado.