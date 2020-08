Los empresarios de la CEV advierten de que no pueden pagar permisos para cuidar a los hijos en cuarentena

D. V. VALENCIA Actualizado: 28/08/2020 18:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha avisado este viernes de que las empresas «no pueden asumir el coste» de bajas o permisos retribuidos para trabajadoras y trabajadores por el cuidado de hijos en cuarentena por coronavirus, y aboga por estudiar otras fórmulas.

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press, en relación a la posibilidad que estudia el Gobierno de poner en marcha este tipo de licencias a los trabajadores por cuestiones familiares.

En su opinión, con la 'vuelta al cole' «aún no hemos empezado y ya se están poniendo problemas, cuando en marzo muchos sectores dieron el do de pecho y no hubo percances graves. Parece que no haya ganas de que los niños vayan al colegio», ha lamentado.

Según Navarro, «hay protocolos de actuación, pactados con los sindicatos» para el retorno a las aulas y el curso debe ser presencial, siempre con las medidas de seguridad adicionales. Pero «no todos pueden hacer clases virtuales», ha apuntado.

El secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, coincide con el líder de la agrupación empresarial. A su juicio, sería «inasumible» para las empresas tener que hacerse cargo de este coste, más aún teniendo en cuenta la «difícil» situación en la que se encuentran muchas de ellas, como consecuencia de la pandemia.

El líder sindical ha defendido en declaraciones a Europa Press que el coste de que los padres y madres tengan que quedarse en casa al cuidado de los hijos en cuarentena corra a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). «No veo otra solución», ha dicho.

Al respecto, el secretario general de CCOO-PV, Arturo León, ha señalado a Europa Press que «tiene que haber un esquema de protección» para los casos en los que los hijos den positivo o puedan ser sospechosos y se tengan que quedar en cuarentena y la fórmula tiene que buscar «un equilibrio razonable».

En todo caso, León ha asegurado que en estos momentos las directrices de la Dirección General de Trabajo no se rigen por fórmulas «gravosas» para las empresas. Hay muchas posibilidades que van desde el teletrabajo, el permiso retribuido recuperable, el permiso no retribuido, etc. Lo que sí le «generaría dudas», ha admitido, es que se generalizara la incapacidad temporal, pero tampoco observa ese escenario.

Desde la CEV, Navarro ha instado a las empresas ha realizar PCR masivos de cara a la vuelta al trabajo de las plantillas, «desde la voluntad», ha puntualizado. Es consciente de que supone un nuevo coste para las empresa pero cree que es «razonable como medida de prevención» y para evitar que se pueda paralizar el centro de trabajo, en caso de un positivo.

Prórroga de los ERTE

En cuanto a los ERTE, el líder empresarial ha insistido en la necesidad de que se prorroguen, «como mínimo hasta la primavera», ha apuntado, «para poder salvar a las empresas, que son las personas que trabajan en ellas».

También los sindicatos han defendido la necesidad de prorrogar estos expedientes temporales. El secretario general de CCOO-PV, espera que se pueda negociar antes del 30 de septiembre, fecha en la que concluyen los ERTE vigentes y cree que no es necesario poner fecha de finalización, sino que la comisión de seguimiento vaya decidiendo en función de la evolución de la pandemia.

En la misma línea, su homólogo de UGT PV, ha señalado que hay sectores en los que es «evidente que están padeciendo» y necesitan ERTE que quiten costes fijos a las empresas.

Para afrontar esta nueva etapa, el presidente de la CEV ha apelado a la «responsabilidad individual» de cada uno y a no «relajarse» con las medidas de seguridad. «Un segundo confinamiento sería desastroso para la economía», ha alertado. Así, confía en que si las CCAA tienen que pedir un nuevo estado de alarma, sea «lo más acotado posible en plazo y territorio» y «consensuado» con el Ministerio.

El sindicalista de CCOO PV, por su parte, no quiere «ni pensar» en un nuevo confinamiento y espera que se pueda «ir caminando» hasta que se encuentre una vacuna. Y para Sáez (UGT), otro confinamiento sería «imposible» de asumir y confía en que pueda haber vacuna para la Covid-19 antes de final de año.