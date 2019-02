Una empresa alicantina crea la aplicación más completa para diagnosticar la transformación digital de los negocios Why Strategic desarrolla una herramienta gratuita capaz de realizar automáticamente una auditoría integral con un nivel de personalización que abarca más de 513 millones de posibilidades

Realizar un análisis claro y preciso del estado de las empresas en lo que a transformación digital se refiere a la vez que marca el camino para garantizar que el proceso se lleve a cabo con éxito. Este es el propósito de la empresa alicantina Why Strategic con el desarrollo de una nueva herramienta que ya es la más completa en castellano para realizar este tipo de estudios. Orientada a cualquier tipo de compañía y sector, la aplicación web – que es gratuita y está disponible on line en https://www.whystrategic.com/diagnostico-transformacion-digital/– realiza una auditoría automática con un nivel de personalización que abarca más 513 millones de posibilidades a partir de la respuesta a 60 preguntas.

Durante el análisis, la herramienta realiza cuestiones que se ajustan y adaptan a lo que el usuario va respondiendo para profundizar en cada una de las áreas que conforman lo que se conoce como transformación digital de un negocio. Al final del proceso, la aplicación web genera un e-book personalizado que contiene un mapa visual de la situación de la empresa, un capítulo descriptivo de esa situación y, lo más importante, un extenso capítulo que incluye la redacción de un plan estratégico personalizado con los pasos a seguir para mejorar –en caso que se necesite– la situación de la empresa en cuanto a digitalización se refiere.

En un primer muestreo realizado con más de 80 empresas de la provincia de Alicante los resultados obtenidos muestran, por ejemplo, que hay malas puntuaciones en áreas estratégicas como la venta online o la mejora de procesos internos. En estos casos el nivel de formación en esas áreas es muy bajo; literalmente nulo en muchas de las empresas analizadas. Otro dato relevante es que muchas empresas de mediano y gran tamaño disponen de CRM (herramienta de gestión del cliente) pero no se usa –o no se hace correctamente–, lo que confirma ese “mal común” de que la empresa quiere estar enfocada a cliente pero no encuentra el medio tecnológico para afrontar bien ese reto. En general, el 55% de empresas evaluadas obtiene unos resultados por debajo de los 5 puntos, lo que no es una foto global deseable para el tejido empresarial alicantino.

“La idea nace tras darnos cuenta en nuestro trabajo con empresas no solo de que no tienen una visión global de lo que sucede en su empresa al respecto de la digitalización, sino que a veces tienen incluso problemas al responder a preguntas básicas que tienen que ver con su cliente, con sus procesos comerciales o procesos internos, con sus bases de datos o incluso con aspectos de comunicación digital básicos como la página web o la publicidad digital”, indica la responsable del equipo de desarrollo, Begoña Fontanet. “El proyecto es un aplicativo que surge de la necesidad de educar y evangelizar de la importancia de la digitalización pero que no quiere quedarse en las palabras y apuesta por ofrecer unos próximos pasos útiles y bien guiados a aquellos que quieran liderar esos retos digitales tan difíciles en sus empresas”, añade.

La herramienta está abierta para cualquier usuario, pero gracias al acuerdo con instituciones como el Club Cámara, sus socios dispondrán además en exclusiva de una consultoría gratuita de 15 minutos complementaria donde repasar conjuntamente los resultados y recomendaciones del test, así como responder dudas específicas sobre el plan de acción propuesto por la herramienta.

Why Strategic es una empresa alicantina orientada a la digitalización y nuevas tecnologías, así como otras áreas vitales para las empresas como el marketing, los recursos humanos o la formación in-company, y que está formada por un equipo multidisciplinar que cuenta con un amplio bagaje en empresa multinacional y PYME.