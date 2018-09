Televisiones autonómicas Empar Marco reclama que el presupuesto de 2019 de À Punt pase de 55 a 70 millones La directora de la cadena apuesta por más producción y «calidad», no por aumentar plantilla ni hacer fichajes de alta remuneración

ABC

@ABC_CValenciana VALENCIA Actualizado: 25/09/2018 16:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La directora general de la televisión autonómica valenciana, À Punt, Empar Marco, ha reclamado este martes que el presupuesto de la cadena pase de los 55 millones de euros actuales a 69 o 70 millones de euros en 2019 con el objetivo de aumentar su producción y ofrecer contenidos de "más calidad".

No se trata de "ampliar plantilla", sino de dinamizar el sector audiovisual, ha enfatizado la directora". También ha recordado que la horquilla que marca el contrato programa para el presupuesto de la cadena es entre el 0'3 y el 0'6 por ciento del Presupuesto de la Generalitat, y ha afirmado que "con el 0'35%, cinco centésimas más", tendrían "bastante de momento", lo que supondría un total de 69 o 70 millones de euros.

Durante su comparecencia en la comisión de Radiotelevisión Valenciana de Les Corts, ha afirmado que no busca "sobredimensionar" la plantilla, pero le gustaría "ampliar un poco" la relación de puestos de trabajo, y ha anunciado que en la segunda quincena de octubre se publicará una nueva convocatoria para bolsas de trabajo temporal agotadas.

La directora general ha recordado que llevan más de un año con el proceso de bolsas de trabajo temporales en 36 categorías, con las que se han cubierto 390 de los 465 puestos previstos, el 80 % de ellos con personal de la extinta RTVV.

Para las 75 vacantes que quedan por cubrir, ha indicado que hay bolsas donde se ha hecho un quinto requerimiento para que las personas inscritas aporten documentación, porque con los cuatro anteriores no ha sido suficiente, y otras que se han agotado, lo que obliga a hacer una nueva convocatoria, que se publicará en octubre.

Marco ha señalado que en próximas fechas se van a cubrir 29 puestos mediante un proceso de promoción interna del personal contratado, previstos en las bases, y ha asegurado que en ningún caso han entrado en la dinámica de fichar "nombres propios a precios disparatados".

No obstante, ha indicado que no renuncian, sin salirse de los precios de mercado y dentro de la disponibilidad presupuestaria, a contar con gente "reconocida" que ha demostrado su capacidad profesional y que quiere volver a trabajar en los medios de su Comunidad, aunque de momento esa opción no se ha aplicado.

Además, ha anunciado que a partir del 2 de octubre una de las rondas informativas diarias de media hora se hará en lengua de signos, para dar respuesta a las demandas de personas con diversidad funcional, y que se acaba de adjudicar la subtitulación del magacine de la tarde y del informativo de la noche de la televisión.

Servicios externos

Marco ha defendido la necesidad de recurrir a servicios externos, ya que cuentan con "muchas ventanas" y que requieren de personal especializado, y ha destacado que la colaboración público privada se aplica en todos los medios autonómicos asociados a la Forta, y los que menos lo hacen disponen de una gran plantilla.

La directora general ha resaltado que las cifras apuntalan la repercusión de la programación de À Punt en el sector audiovisual valenciano, pues por ejemplo la sociedad anónima tiene en estos momentos 206 contratos con proveedores de contenidos o de servicios que participan en la creación de programas, donde trabajan 2.000 personas.

"Nosotros no somos un gasto, somos un factor de dinamización económica, además de un servicio público", ha defendido la directora general, quien después de 108 días de emisiones televisivas ha asegurado que están "satisfechos" y "en el camino de mejorar".