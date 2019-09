Educación ELIS Murcia y ELIS Villamartin se unen al Global Be Well Day para el bienestar físico y mental Más de 45.000 estudiantes del grupo educativo internacional Cognita alrededor del mundo llamarán la atención sobre el papel del bienestar físico y mental en el entorno de la educación

Los alumnos de ELIS Murcia y ELIS Villamartin (localizado en el municipio alicantino de San Miguel de Salinas) se unirán el próximo 27 de septiembre a los más de 45.000 niños y jóvenes que estudian en los más de 70 colegios del grupo Cognita alrededor del mundo para llamar la atención sobre el papel fundamental del bienestar físico y mental en la educación. Los dos colegios “El Limonar International Schools” aparcarán por un día su rutina escolar para celebrar el Global Be Well Day, un evento mundial liderado por el grupo educativo internacional Cognita, que cuenta con 75 colegios en tres continentes, siendo ambos colegios ELIS parte de su familia.

La salud física y mental así como el bienestar de los jóvenes son algunos de los problemas más acuciantes de nuestro tiempo a nivel mundial. ELIS Murcia y ELIS Villamartín desean contribuir con su granito de arena y por esta razón llevarán a cabo un día comunitario de actividades diseñadas para ampliar nuestra comprensión sobre el bienestar de los alumnos, padres y empleados de ambos colegios que se suman a las actividades que también se llevarán a cabo de manera simultánea en el resto de los colegios de España así como alrededor del mundo.

En ambos centros se desarrollarán acciones para toda la comunidad educativa (padres, alumnos, profesores y personal no docente) centradas tanto en el bienestar mental como físico. Entre ellas destaca una carrera solidaria a beneficio de la ONG de San Pedro del Pinatar ‘Esto no se para’ y sus proyectos en Etiopía, y un taller de risoterapia impartido por el Dr. Iñaki Ferrando, entre otras muchas.

Como señala Chris Eversden, Director Ejecutivo de ELIS Cognita, “en este día especial nos enfocamos exclusivamente en el bienestar de nuestros alumnos para destacar el gran valor que tiene para su éxito académico. Esa jornada complementará y pondrá de relieve todo lo que ya hacen nuestros estudiantes durante el año. Estamos encantados de unirnos a escuelas de todo el mundo para celebrar el Global Be Well Day 2019 ”.

Alumnos de 30 nacionalidades distintas

Los más de 1.300 alumnos de entre 3 y 18 años y más de 30 nacionalidades de ELIS Murcia y ELIS Villamartín reciben aproximadamente el 80% de las clases en inglés, excepto Lengua y cultura españolas y un tercer idioma que se añade al programa educativo a partir de los 9 años, cuando el alumno tiene la posibilidad de elegir entre francés, alemán o chino.

El Limonar International School sigue el Curriculum Nacional de Inglaterra y Gales y cumple con los requerimientos del Ministerio de Educación español, de manera que al finalizar sus estudios los alumnos obtienen el doble certificado oficial de estudios, inglés (A-Level) y español (Bachillerato).

Imagen de las instalaciones del Elis Murcia - ABC

Ambos centros forman parte de Cognita, grupo líder mundial en educación, que cuenta en la actualidad con más 75 colegios en 8 países entre Europa, Asia y América. Con más de 45.000 alumnos en todo el mundo, Cognita tiene en España un total de 7 colegios, considerados entre los mejores colegios internacionales del país: The British School of Barcelona; Hastings School en Madrid, The English Montessori School-TEMS en Madrid, el Colegio Europeo de Madrid, The British School of Valencia, El Limonar International School Murcia, y El Limonar International School Villamartín de Alicante.