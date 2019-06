Comunidad Valenciana Educación solapa las fechas de los cursos de inglés en el extranjero para profesores con las oposiciones Varios interinos escogieron el período de agosto para realizar las estancias, pero un cambio unilateral de la Conselleria les otorgó el mes de julio

Varios beneficiarios de las becas para profesorado de estancias en el extranjero para este verano no podrán disfrutar de estas –a priori– debido a un cambio de fechas unilateral por parte de la Conselleria de Educación. El periodo asignado a estos becados (del 18 de julio al 14 de agosto con destino Dublín) coincide con las fechas en las que se celebran las oposiciones a profesor, que comienzan el próximo 26 de junio y que podrían alargarse (entre reclamaciones) hasta el 25 de de julio.

Uno de los afectados explica a este diario que, en la apertura de la convocatoria de las becas en abril, había la posibilidad de elegir la beca «para julio, para agosto, o para cualquiera de los dos meses». Los docentes que preparan oposiciones este año escogieron, según explica, el mes de agosto, y Educación les adjudicó estas becas para dicho mes. Sin embargo, después recibieron un mail de la empresa que organiza los cursos en el que se les indicaba que el periodo de disfrute de esta sería el de julio.

Los afectados –al menos, 44 opositores de los más de mil profesores internos que han optado a estos cursos– han denunciado la situación tanto a Conselleria como a la empresa que organiza la estancia o a sindicatos como UGT. Desde Conselleria, explican las mismas fuentes, les indican que la empresa es quien tiene que solucionar el problema. No obstante, el «visto bueno» de las fechas en las que se realizan las estancias lo da Educación por lo que los becados sienten que «se están pasando la pelota de unos a otros» cuando piden soluciones.

Tampoco se les permite a los afectados cambiar las fechas con otros beneficiarios, tal como les indicó la empresa por mail: «NO se permiten cambios de destino ni de fechas, por lo que no se realizarán excepciones a la espera de saber si es posible reubicar». Sin embargo, estos tienen constancia de que al menos una persona ha obtenido un cambio de fecha de su estancia.

A la espera de resolver la situación, los afectados piden que al menos puedan rechazar la beca sin consecuencias, ya que si decidieran no disfrutar de la estancia en el periodo adjudicado serían penalizados durante cuatro años sin opción a ser beneficiario de cualquiera de los cursos que ofrece Conselleria. «A nosotros nos han dicho que como somos un caso afectado, si rechazamos no nos penalizarían. Pero nos lo han dicho solo de boquilla. Lo hemos pedido por escrito y no nos han dicho nada», admite uno de ellos.