Un edil socialista regala a otra concejal una caja con vísceras de animal para el amigo invisible en Vinaroz

Un amigo invisible ha abierto una crisis en el Ayuntamiento de la localidad castellonense de Vinaròs, donde las relaciones entre PSPV-PSOE y Totes i Tots Som Vinaròs (TVS) -dos de los tres grupos políticos que forman el equipo de gobierno- se han tensionado a raíz del regalo que ha recibido la edil y portavoz de TVS, Anna Fibla, por parte del concejal socialista José Chaler: una caja con vísceras de animal .

TSV ha exigido al alcalde, el socialista Guillem Alsina, que cese en su cargo a Chaler, encargado del área de Urbanismo, a más tardar durante estas fechas navideñas, después de que le regalara a Fibla una cabeza, varios ojos y vísceras de cordero.

El juego del amigo invisible se realizó tras acabar el pasado pleno de diciembre, celebrado este martes. La sorpresa saltó al descubrir Fibla qué había en una gran caja destinada para ella, lo que produjo las carcajadas del alcalde y varios ediles socialistas , según ha desvelado en atención a los medios, arropada por la diputada nacional de Podem por la provincia de Castellón Marisa Saavedra.

TSV pretende seguir en el equipo de gobierno, «porque pensamos que lo estamos haciendo bien», pero lo hará solo si Chaler deja sus responsabilidades, como ha advertido Fibla, quien ha destacado que el «chicle, de tanto estirar, se rompe».

«Llevamos en coalición dos años y medio muy difíciles porque la 'entente' en el equipo de gobierno no ha sido demasiado buena; muchas veces ha habido manipulaciones, no nos han dado la información que nos pertenece por lo que hemos trabajado, no se nos informaba de los hechos que pasaban en el Ayuntamiento..», ha enumerado.

En la caja del regalo a Fibla ponía 'Productes de proximitat'. Pero, al abrirlo, lo primero que vio fue una caja transparente con "15 o 16 ojos de cordero". «Seguí mirando, vi la cabeza de un cordero degollado, después las vísceras, guardadas en bolsas, llenas de sangre, todo envuelto y además con productos mohosos como una berenjena, alcachofas negras, acelgas mustias, mientras compañeros del equipo de gobierno se estaban riendo», ha relatado.

La edil ha apuntado que preguntó «si esto era como en 'El Padrino' y ellos se seguían riendo, no todos». «Me sentí muy atacada y en una situación muy cruel que no se la deseo a nadie, es una conducta totalmente intolerable y es un ataque a TSV y a todas las personas que nos han votado», ha lamentado.

Fibla también ha denunciado que en estos dos años y medio los «ataques» desde el propio equipo de gobierno han sido «continuos, maliciosos y continuados en el tiempo» y les ha acusado de buscar «de forma intencionada y reiterada la eliminación de toda la labor que hacemos desde TSV». «¿Qué buscaba el concejal Chaler enviándonos esa cabeza, esos ojos, que los tengo grabados en la memoria y esas vísceras?», se ha preguntado la edil de TSV.

Los otros ediles de TSV recibieron regalos «normales», al igual que el que le regaló Fibla a la edil socialista que le tocó en el sorteo del amigo invisible.

Por su parte, Marisa Saavedra ha condenado lo sucedido, que ha calificado de «un desprecio, una humillación, es de alguna manera un maltrato y siendo socios del equipo de gobierno, es una agresión y a una mujer». «Además ha sido preparado en tiempo, esta persona se lo ha pasado muy bien preparando una cosa tan macabra», ha criticado.

