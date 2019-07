Conciertos julio Echo & The Bunnymen repasan 40 años de trayectoria en los Conciertos de Viveros de Valencia Las alcoyanas Júlia abrirán la noche con su dream pop atmosférico e hipnótico

El grupo de Liverpool Echo & The Bunnymen actuará en los Conciertos de Viveros de la Gran Feria de València mañana miércoles, 10 de julio. Los británicos presentarán el disco The Stars, The Oceans & The Moon (BMG) editado el pasado mes de octubre. Su repertorio está formado por dos temas inéditos y 13 de sus mejores canciones con nuevos arreglos y la incorporación de una sección de cuerdas. El dúo alcoyano Júlia se encargará de abrir esta noche dedicada al pop.

Aunque el último álbum de los ingleses recupera temas antiguos -desde "Rescue" (1980), pasando por "The Killing Moon" (1984) y "Lips Like Sugar" (1987), hasta "Rust" (1999) - este no es un recopilatorio al uso en la industria. Así, el líder de la banda, Ian McCulloch, afirmó que recuperar su legado era una necesidad personal para hacer "las canciones mejores". Además, ha reconocido que lo que menos le gusta de las grabaciones clásicas de la banda es su voz y que quería utilizar su registro actual, más "sabio" y "maduro". Sin embargo, las interpretaciones conservan el estilo oscuro, misterioso y cinematográfico que convirtieron al grupo en una referencia en el mundo de la música en la década de los ochenta.

Echo & The Bunnymen se formó en 1978 con McCulloch, el guitarrista Will Sergeant y el bajista Les Pattinson. Su debut en directo tuvo lugar en noviembre de ese año con el acompañamiento de una caja de ritmos. Posteriormente, el batería Pete de Freitas completó la sección rítmica para grabar su primer larga duración, Crocodiles (1980). Los cuatro firmaron los álbumes más exitosos de la formación -Heaven Up Here, 1981; Porcupine, 1983; Ocean Rain, 1984; y Echo & The Bunnymen, 1987- hasta que el vocalista dejaba la banda en 1988 y Freitas moría en un accidente de motocicleta un año después.

A pesar de publicar el disco Reverberation en 1990, el grupo desaparecía tres años después. Sin embargo, los miembros originarios de la formación decidieron volver a la carga en 1997 con Evergreen, que se convirtió en todo un éxito en el Reino Unido. Su álbum posterior, What Are You Going To Do With Your Life?, fue el último en el que participó Las Pattinson. Desde ese momento, McCulloch y Sergeant se han encargado de mantener al grupo en activo con trabajos como Flowers (2001), Siberia (2005), The Fountain (2009) y Meteorites (2014).

El planeta Júlia

Por otra parte, Júlia es el proyecto que inició hace unos años la cantante e instrumentista Estela Tormo. Con siete composiciones de inspiración onírica colgadas en Internet bajo el título de El mecanoscrit, el proyecto obtuvo el galardón a artista revelación en la octava edición de los Premios Ovidi a la música en valenciano en 2013. Unos años después, en marzo de 2015, aparecía Nuvolàstic, primer larga duración de una banda que se había convertido en cuarteto: Estela Tormo, Jaume Pla (guitarra), Santi Serrano (batería) y Lídia Vila (sintetizadores).

Aquel compendio de pop electrónico con guitarras que hablaba de los sentimientos, de las amistades, de la condición humana y de los fenómenos astronómicos fue recibido como un soplo de aire fresco en la escena musical valenciana. Finalmente, con el cuarteto reducido a dúo -Estela y Lídia- se editó Pròxima B. Considerado como uno de los mejores discos valencianos de 2017, sus ocho canciones hicieron patente que el dream pop evocador de Júlia, con paisajes sintéticos y mantras electrónicos, estaba totalmente consolidado. Finalmente, sus singles más recientes, "Punt vernal" -con la presencia de Clara Andrés- y "Celeritats", dejan claro que el grupo aún tiene universos por descubrir. En los Jardines del Real, Júlia actuará en formato de cuarteto, con la compañía de Alba Nadal a los sintetizadores y Víctor Blanes a la guitarra.

Entradas a la venta

Las localidades para las actuaciones de Echo & The Bunnymen y Júlia en los Conciertos de Viveros de la Gran Feria de València de mañana, 10 de julio, están a la venta en la web oficial del festival: www.concertsdevivers.com. Los tiques tienen un precio de 30 euros más gastos de gestión.

El recinto abrirá sus puertas a las 19:30 y los horarios previstos para las actuaciones son los siguientes: Júlia, 21:00; Echo & The Bunnymen, 22:15.

Los Conciertos de Viveros son una iniciativa del Ayuntamiento de València con la colaboración de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) y el patrocinio de Amstel.