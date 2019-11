Servicios públicos El drama de la listas de espera quirúrgicas: más de cuatro meses de retraso para 68.561 valencianos PP y Cs exigen a la consellera de Sanidad que dé explicaciones por el «colapso»

La oposición ha denunciado el agravamiento de las listas de espera en la Sanidad pública, hasta el punto de que 68.561 personas llevan más de cuatro meses y medio pendientes de una intervención quirúrgica, según datos del portavoz de sanidad del PP en Les Corts Valencianes, José Juan Zaplana.

Los datos oficiales corroboran estas críticas. El tiempo media de espera de los pacientes para someterse a una intervención quirúrgica en la Comunitat Valenciana ha aumentado en 30 días entre julio y septiembre, según los datos que ha publicado la Conselleria de Sanidad. Así, la demora media pasa de 103 días en junio a 133 en septiembre, y en total, en septiembre hay 68.561 pacientes en lista de espera, por los 66.659 que había en junio.

Los populares y Ciudadanos han calificado de "vergonzoso" y "lamentable" el impasse actual en este servicio básico y han pedido explicaciones a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por el incremento de esas cifras.

Zaplana ha asegurado que "cada día hay 15 personas más en listas de espera quirúrgica" con la actual consellera, quien protagoniza "la etapa más negra" en la gestión de este departamento, a su juicio.

"Esto no se puede mantener", ha señalado Zaplana, quien ha lamentado que no se conocen los datos de espera en pruebas diagnósticas y en especialistas, y hay personas que, desde que desde que su médico de cabecera le dice que tiene que empezar a hacerse pruebas hasta que les intervienen, pasa "una legislatura".

El diputado popular ha dicho que hay "una falta de gestión total y absoluta, con una consellera desbordada incapaz de solucionar los problemas de salud de los valencianos y un proyecto agotado".

Recursos a la privada

A su juicio, el nuevo plan de choque contra las listas de espera que anuncia Barceló "suena a choteo, porque incrementa la aportación de recursos para la privada" después de que la izquierda "se haya hartado de decir que no había que permitir que las empresas hicieran negocio" con la salud.

Por su parte, el grupo de Ciudadanos en Les Corts ha solicitado la comparecencia de la consellera de Sanidad para que dé explicaciones "ante la situación crítica" a la que han llegado las listas de espera quirúrgica en la Comunitat Valenciana, pues es "intolerable que un valenciano tenga que esperar más de 130 días, es decir, cuatro meses y medio, para poder ser operado".

La diputada de Ciudadanos Yaneth Giraldo ha lamentado en un comunicado que "nadie en la Conselleria sea capaz de elaborar una hoja de ruta eficiente y acabar con el colapso de este servicio público".

En su opinión, "el tripartito, lejos de trabajar por conseguir la máxima calidad en la sanidad valenciana, se conforma con la mediocridad y está llevando a este servicio público al caos, sin una hoja de ruta clara y eficiente y sin nadie que ponga fin a las irregularidades".

Puig se defiende

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha salido al paso de estas denuncias de la oposición este miércoles y ha reconocido que hay que "poner remedio" a las listas de espera quirúrgicas pero ha apuntado que "hay que dar también seguridad a los ciudadanos: las enfermedades más graves siempre están atendidas de una manera rápida".

"Hay otras no tan graves que tienen demasiado tiempo de espera y hay que combatir", ha dicho, con "eficiencia" y más capacidad inversora sobre todo en las zonas en que hay mayor tiempo de espera.

En este sentido, ha subrayado que el mando único "es fundamental para que en los distintos departamentos no haya las asimetrías que hay en estos momentos".