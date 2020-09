El doctor Pedro Cavadas enfría el optimismo del Gobierno sobre la vacuna del coronavirus

D. V. VALENCIA Actualizado: 12/09/2020 06:53h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El doctor Pedro Cavadas (Valencia, 1965) afronta sus próximos retos médicos (va a reconstruir la rodilla de un paciente empleando el hueso de un tobillo) mientras observa con escepticismo los avances en la lucha contra el coronavirus, especialmente respecto a la vacuna que pueda vencer a la pandemia que ya se ha cobrado cerca de 30.000 y acumula más de 566.000 contagios en España.

Especialista de reconocido prestigio mundial en cirugía reconstructiva, el doctor Pedro Cavadas admite públicamente que no es experto en epidemiología. Sin embargo, sus vaticinios cumplidos respecto a la evolución del Covid-19 le convierten en una voz autorizada para pronosticar el desarrollo y la solución a la pandemia que, a su juicio, únicamente pasa por lograr una vacuna que resulte efectiva.

Sin embargo, frente a las previsiones del Gobierno que apuntaban a la comercialización inminente del antídoto contra el coronavirus, Pedro Cavadas ya había advertido el pasado mes de agosto de que la vacuna contra el coronavirus podría tardar entre un año y medio y dos años en generalizarse entre la población.

Dos semanas después, la farmacéutica AstraZeneca, que desarrolla una vacuna contra el Covid-19 avalada por la Universidad de Oxford, decidía interrumpir un ensayo clínico tras los efectos adversos sufridos por uno de los pacientes que la había probado y que desarrolló una mielitis adversa.

«Se está vendiendo como verdad una medicación que está empezando la frase tres»

Los augurios de Pedro Cavadas, que en enero alertó de la peligrosidad del coronavirus y del riesgo de una pandemia que podría diezmar la población mundial y fue tachado de alarmista, se volvían a cumplir. Esta misma semana, el cirujano reiteraba sus planteamientos en una entrevista con Carlos Herrera en Cope.

El médico valenciano explicó que «microorganismo y vacuna eficaz no son dos conceptos que necesariamente vayan unidos separados por un pequeño periodo de investigación. Hay patógenos y hay microorganismos contra los que después de trillones de dólares de investigación y décadas, no hay una vacuna eficaz».

Pedro Cavadas recordaba el caso del virus de la inmunodeficiencia: «No hubo mayor precedente en cuanto a desembolso y desembarco de medios que con el VIH y no hay vacuna. Es un bicho que no se deja vacunar».

En la actualidad, de acuerdo con el último listado difundido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay 177 proyectos de vacuna contra el coronavirus registrados, pero el grueso (142) se encuentran en la fase preclínica.

Según explicó Pedro Cavadas a Carlos Herrera en Cope, en relación a los ensayos de vacunas más avanzados como el de AstraZaneca, «se está vendiendo como verdad una medicación que está empezando la frase tres, que es la buena, porque la uno es en animales, la dos en voluntarios sanos y la tres en pacientes, y estamos vendiéndolo como que ya es comercializable».

El Gobierno mantiene sus previsiones

Pese a la interrupción del ensayo clínico de la vacuna que cuenta con el visto bueno de la Universidad de Oxford, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha insistido en que España podría recibir las primeras dosis «a finales de este año o a principios del próximo».

Una previsión que no respalda el doctor Pedro Cavadas: «Se está empezando la fase tres con varios tipos de vacuna. Al cabo de año y medio o dos años, los datos estadísticos sacarán las conclusiones y entonces se puede decidir si la vacuna es útil no lo es, si es comercializable o no lo es, pero nos estamos saltando ese pequeño paso».

El Gobierno de España compró tres millones de dosis de la vacuna de Oxford que se ha suspendido con la esperanza de poder empezar a la población de riesgo en diciembre. El doctor Pedro Cavadas ha enfriado ahora el optimismo del Ejecutivo de Pedro Sánchez.