La disyuntiva del PP valenciano: congreso provincial este año o aplazar la batalla

«La decisión no se ha abordado ni está tomada» . Así se pronuncian de forma tajante fuentes del PP sobre la celebración de los congresos provinciales pendientes de convocarse , especialmente el de Valencia. Durante las últimas semanas ha circulado por el partido la posibilidad de que finalmente no tuvieran lugar hasta 2021, cuando tocaría realmente según marcan los estatutos. Pero en Génova no hay todavía una determinación al respecto.

La realidad es que existe una diferencia de opiniones en la dirección nacional con argumentos válidos a favor y en contra. Hay quien considera que no sería oportuno abrir el melón de los cónclaves en este momento cuando lo importante es centrarse en la acción política. Piensan que las polémicas del recién estrenado Gobierno de coalición de PSOE y Podemos les facilita la oposición y es donde hay que incidir. A ello se añade la preocupación por la estrategia que han de tomar respecto a Vox. Iniciar ahora los procesos internos, en opinión de algunos, supone comenzar una cruenta batalla interna que tal vez sea mejor retrasar.

Otros, aunque comparten esta reflexión sobre «lo importante», entienden que sí existe urgencia en celebrar los congresos , puesto que las tensiones que ya se viven a diario en algunos territorios como el de Valencia no se van a disipar de un día para otro y van a existir hasta que se convoque. Además, las renovaciones de liderazgos siempre conllevan intereses por colocar a las personas afines y, cuanto antes ocurra eso, mejor según para quién.

En todo caso, muchas voces coinciden en que la decisión acerca de esta disyuntiva será global, puesto que son numerosas las provincias de España en las que la dirección se encuentra en una situación de interinidad, por ejemplo con gestoras -como el caso de Valencia-.

Los pareceres sobre este asunto resulta evidente que han cambiado en la dirección regional, que ahora aboga por mantener el orden: congreso nacional, regional, provincial y local. Lo que supondría que todo fuera a partir del año que viene. Su presidenta, Isabel Bonig, aseguraba antes de elecciones que el cónclave se celebraría casi con seguridad en cuanto se resolviera la situación nacional tras los comicios de noviembre. Su criterio ahora es el de posponer los enfrentamientos. De hecho, según ha podido saber este periódico, así se lo trasladó a Pablo Casado hace algunas semanas .

Abordarlo de esta forma podría ayudarle a ganar tiempo en un contexto en el que existen muchas incógnitas sobre el liderazgo del partido en la Comunidad Valenciana.

Interparlamentaria

Mientras tanto, el PP celebrará este viernes una Interparlamentaria que será clausurada por Cayetana Álvarez de Toledo y cuya organización ya ha generado recelos , puesto que no está prevista la intervención de diputados y senadores como Fernando de Rosa, Vicente Betoret, Belén Hoyo, Salomé Pradas, César Sánchez, Pablo Ruz u Óscar Clavell.