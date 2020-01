Valencia Una diputada del PSOE denuncia la colocación de pasquines amenazantes: «Sánchez traidor» Pepa Andrés desvela que ha recibido presiones para que vote contra la investidura de su secretario general

La diputada del PSOE Pepa Andrés ha denunciado en redes sociales la colocación de pasquines amenazantes contra ella junto a su domicilio en Valencia para que no vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en el Congreso.

«Desde anoche hasta esta mañana he recibido infinidad de correos para que traicione a @sanchezcastejon, a mis ideas y a la Democracia», relata en Twitter, sobre la recepción de mensajes desde Internet. «Esta mañana cuando he salido a la calle “pasquines”. Como Socialista os digo que NO lo vais a conseguir !!!», añade.

Este post responde a uno que ha recibido la diputada de Burjassot, presidenta de la comisión de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo, en el que se le conmina a cambiar de criterio: «Vota No a Sánchez. Vota en conciencia. No te agarres al sillón. No sigas a tu líder suicida. VOTA NO A SÁNCHEZ».

Otros compañeros socialistas suyos han difundido igualmente en redes sociales comentarios acerca de que han sufrido este tipo de presión en las últimas horas, encaminada a intentar restar algún voto que podría resultar decisivo para el futuro de su líder, al estar tan reñida la elección, previsiblemente.