Detenido en Torrente un matrimonio que, junto a su hijo, obligaba a su nuera a ejercer la prostitución

Un matrimonio de 45 y 47 años y origen rumano ha sido detenido en Torrente (Valencia) tras obligar a su nuera a ejercer la prostitución . El marido de la víctima también era partícipe de los hechos, aunque en el momento de la detención se encontraba fuera de España. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a la pareja como presuntos autores de un delito relativo a la prostitución.

Las investigaciones se iniciaron al tener conocimiento los policías que una joven era obligada a ejercer la prostitución tanto en España como en Alemania por parte de su marido y los padres de éste.

Durante las pesquisas, los agentes averiguaron que la joven debía entregarle todo el dinero que ganaba con sus servicios a su marido y si éste no estaba debía entregárselo a su madre, así como que ambos al parecer la agredían físicamente y la amenazaban.

La víctima era trasladada en coche por su marido al lugar donde debía ejercer la prostitución, bien fuera un domicilio particular o la calle, y si éste no estaba era su suegro el que la acompañaba. La mujer debía entregarles diariamente la cantidad de 300 euros trabajando de lunes a viernes. Si no conseguía el citado dinero, tenía que trabajar también el fin de semana.

Continuando con las investigaciones, los agentes averiguaron que la víctima era obligada a ejercer la prostitución porque si no lo hacía su marido y suegros al parecer la amenazaban con quitarle a su hija.

Como consecuencia de las investigaciones, los policías averiguaron la identidad de los sospechosos, así como que el marido de la víctima no se encontraba en España, por lo que hasta el momento ha sido detenido el matrimonio como presunto autor de un delito relativo a la prostitución.

Los detenidos, el hombre con numerosos antecedentes policiales, tras ser oídos en declaración fueron puestos en libertad , no sin antes ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando para ello fuesen requeridos.