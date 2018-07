Primarias El día después en el PPCV: movilización del aparato por Sáenz de Santamaría La organización ha centrado unos importantes esfuerzos en los compromisarios, lo que puede generar más apoyos en favor de la exvicepresidenta del Gobierno

Rosana B. Crespo

En el tercer territorio con más peso, Soraya Sáenz de Santamaría ganó el pasado jueves con el 43,88% de los votos, casi 500 más que Pablo Casado, quien quedó en segundo lugar con el 38,09%. María Dolores de Cospedal, por su parte, quedó la tercera con el 14,29% de los apoyos. Especialmente destacado fue el resultado de Alicante, donde la exvicepresidenta del Gobierno obtuvo el mayor número de votos, aunque llamativo el de la ciudad de Valencia, donde venció el vicesecretario de Comunicación.

El resultado favorece a la dirección regional, la cual en gran parte se había decantado por la ganadora. Otros, sin embargo, quedan tocados. Es el caso del mayor cargo institucional de los populares en la Comunidad Valenciana, el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, quien se posicionó con Cospedal.

Pasado ya un día del escrutinio, el objetivo está puesto en los compromisarios de cara al congreso en el que tiene que salir el nuevo líder y al que el PPCV se encamina fracturado. La estrategia del aparato ha sido precisamente la de movilizarse desde el inicio del proceso en este sentido, más incluso que para recoger apoyos. «Puede que acabe habiendo más compromisarios que votos a favor de Soraya», remarcan.

En este territorio hay un total de 385 (185 de ellos en Alicante), entre los que se encuentran los natos. Es decir, cargos de la formación cuya posición es más probable que vaya en consonancia con la de la cúpula.

Si algo destacan fuentes de la formación es que no se puede realizar la extrapolación por bloques de candidatos. «No se va a cumplir que los que estaban con Cospedal y con Margallo ahora se vayan con Casado, eso es muy relativo. Hay gente a la que no le gusta la crítica que éste ha hecho a Rajoy o las personas que hay detrás de él», indican. «Además, no nos podemos permitir un nuevo presidente del PP imputado», añaden.

La dirección del PPCV aboga por un acuerdo en primer lugar, tal como manifestó ayer su presidenta, Isabel Bonig. De no ser así, dejó su postura clara: «Quien ha ganado a nivel de la Comunidad Valenciana es Soraya Sáenz de Santamaría y hay que respetar la voluntad de los militantes».

Bonig, a diferencia de otros miembros de la cúpula, había mantenido neutralidad hasta ahora por dos motivos principales. Uno, para que calara el mensaje de libertad total entre los militantes y, dos, por sus dudas entre Santamaría y Casado (uno de sus apoyos más importantes cuando apostó por tomar medidas contra los concejales de Valencia tras estallar el caso Taula).