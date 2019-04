Política Cristina Seguí, una excandidata de Vox en la recámara del PP El partido de Pablo Casado ha valorado la posibilidad de contar con la analista política y cofundadora de la formación de Abascal para sus listas

Cristina Seguí fue cofundadora de Vox en enero de 2014, el mismo año que ocupó el puesto número cinco en la candidatura de la formación de Santiago Abascal para las elecciones europeas. Entonces, Vox cosechó 250.000 votos. Meses después, la actual comentarista dejó el partido, del que llegó a ser presidenta en la provincia de Valencia, por discrepancias con la dirección y abandonó la política activa.

Desde entonces, Seguí se ha dedicado a defender los postulados del «centro derecha liberal», de acuerdo con sus propias palabras, desde los platós de televisión y los estudios de radio. Una plataforma mediática que en las últimas semanas le ha permitido situarse en el foco del Partido Popular en su búsqueda de perfiles independientes para engrosar sus listas electorales.

En ese contexto, la formación presidida por Pablo Casado ha valorado la posibilidad de ofrecer un puesto en sus candidaturas a Seguí, quien admite haber tenido conocimiento de estos movimientos -confirmados por ABC- a través de terceras personas.

El pasado de la contertulia valenciana en Vox no supuso un obstáculo para sopesar sus opciones, toda vez que Seguí se ha mostrado especialmente crítica con el que fuera su partido y sus postulados «ultraconservadores», conforme sostuvo en una entrevista con este periódico donde, además, ensalzaba la figura de Casado, de quien dijo que está planteando un proyecto «más moderno, con un discurso migratorio responsable y está hablando claramente de ilegalizar a las formaciones que legitiman la violencia con la Ley de Partidos en la mano, al contrario que algunos dirigentes de Vox, que ya hablan únicamente de restringir».

Uno de los principales escollos para encajar a Seguí en las candidaturas del PP pasa por las reticencias de la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig. Con todo, la que fuera fundadora de Vox sí ha contado con dirigentes en Valencia que han apostado por su perfil, como Vicente Betoret, responsable del área de Política Provincial de la dirección del PP de Pablo Casado y «número tres» al Congreso en la candidatura de Valencia.

No obstante, con las listas a la Cámara Baja y a las Cortes Valencianas ya cerradas y sin opciones para la candidatura al Ayuntamiento de Valencia, el PP se había guardado en la recámara la opción de Seguí para las elecciones europeas.

Este lunes, Pablo Casado ha desvelado los nombres de los cinco dirigentes de la lista para dichos comicios, que encabezará Dolors Montserrat, con el valenciano Esteban González Pons de «número dos». El nombre de Seguí no aparece, pero el plazo continúa abierto y las encuestas otorgan al PP hasta trece escaños en el Parlamento Europeo.

Cristina Seguí: ««Por vocación y responsabilidad no me cerraré nunca a defender un proyecto de centro derecha liberal»

Cristina Seguí, quien no descarta volver a política si «pudiera contribuir a lograr las cotas de libertad individual que merecen todos los españoles», encajaría en el perfil con el que Pablo Casado pretende combatir el separatismo en las instituciones comunitarias. Al respecto, la propia Seguí deja la puerta abierta a «luchar en Europa contra el genocidio cultural» que, a su juicio, pretende ejecutar el actual Gobierno valenciano formado por el PSPV-PSOE y Compromís con la implantación de las «tesis catalanistas». «Por vocación y responsabilidad no me cerraré nunca», admite, aunque no sea en este ciclo electoral su momento de volver a la política activa.