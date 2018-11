Políitca Crisis socialista en Alicante: Ferraz y el PSPV suspenden las primarias al tener tres candidatos La división interna se agrava con diferentes familias en pugna por encabezar la lista a las municipales

ABC

La profunda división interna de los socialistas alicantinas ha hecho que desde la dirección federal del PSOE en Ferraz y desde el PSPV en Valencia hayan decidido suspender las primaras locales hasta que se alcance un mayor y "más estable clima de consenso" para elegir al alcaldable para la ciudad de Alicante.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes socialistas, que han destacado que "no es que no se vayan a celebrar primarias", sino que no hay fecha para su realización.

Con esta decisión, se busca encontrar "soluciones" para "sacar la mejor candidatura" a las elecciones municipales de mayo de 2019.

A lo largo de la semana, hasta tres candidatos habían hecho público su intención de concurrir a las primarias: la actual portavoz en el consistorio, Eva Montesinos; el actual jefe del servicio de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Alicante, Andrés García Trillo y el catedrático Jose Asensi.