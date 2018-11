Música Creatividad y jovénes en talentos en los conciertos por Santa Cecilia en el Auditori Teulada Moraira Rafael Pascual Alonso se ha despedido emocionado como director de la Agrupación Musical Cultural de Teulada para esta festividad

El Auditori Teulada Moraira ha vivido a lo largo de dos fines de semanas «algo inédito, emocionante, enérgico e histórico», protagonizado por los músicos que conforman la Agrupación Musical Cultural de Teulada, quienes han triunfado en los distintos conciertos ofrecidos gracias a su profesionalidad, calidad musical, puesta en escena y afán de superación, según el balance de los organizadores.

La música ha sido la protagonista este mes de noviembre en este espacio cultural con tres conciertos variados, en el que en cada uno de ellos se ha podido apreciar el esfuerzo, trabajo y dedicación de cada uno de los músicos que integra esta gran familia dirigida por Rafael Pascual Alfonso.

El primer concierto, dentro de la programación en honor a Santa Cecilia 2018, tuvo lugar el sábado, 10 de noviembre, donde los músicos presentaron un concierto totalmente diferente en el que mostraron su parte más creativa, imaginativa y llena de buena música. Bajo el título “Amalgama Sonor” participaron casi la totalidad de los miembros que conforman esta formación musical de la AMCT, quienes recrearon una performance donde los grupos y solistas mediante un circuito musical fueron actuando por las distintas zonas del auditorio sorprendiendo al público con su música llena de sonoridad y originalidad.

La programación continuó el pasado viernes con el Concierto de la Banda Juvenil de la Agrupación Musical Cultural de Teulada. Una tarde donde el escenario del auditorio se llenó de jóvenes promesas y destacó por su calidad musical. Bajo la batuta de su director y creador de esta formación juvenil, Rafael Pascual Alfonso, el concierto contó con la colaboración del Cant Jove de Teulada que, junto a la cantante solista, Empar Argudo Alegre, interpretaron una pieza del mítico grupo Abba “The Winner Takes it all”, deleitando a los espectadores con su voz mágica empastando a la perfección con la Banda Juvenil y el Cant Jove.

Despedida

Mientras, la tarde del sábado daba paso a la llegada del punto final de estas celebraciones de Santa Cecilia con el concierto de gala que la Agrupación Musical Cultural de Teulada ofrece cada año desde este espacio. Aunque este año era más especial aún si cabe, ya que fue el último concierto de Santa Cecilia de Rafael Pascual Alfonso como director de esta agrupación, en el que la emoción y el sentimiento fueron los detonantes esenciales desde que los músicos tomaron el escenario.

Un concierto simplemente extraordinario con un gran programa técnico-musical, de gran dificultad, que precisa de muchas horas de ensayo, y que resolvieron de manera magistral, provocando la ovación del público.

Como fue la pieza de “Queen 2000” arreglada por David Marín, donde los músicos de la AMCT junto a la guitarra eléctrica, Víctor Castelló, Miquel Antoni Taroncher al bajo eléctrico y al piano, Francesca Llobell, regalaron a los asistentes una extraordinaria pieza musical donde la AMCT demostró una vez más su profesionalidad, creatividad y donde el juego lumínico jugó un papel esencial, recibiendo los fuertes aplausos del público que se levantó de sus asientos para brindar su homenaje a los músicos.

En el intermedio, se dio la bienvenida oficial a los nuevos miembros de la banda con la imposición del distintivo que lo acredita como músico de esta formación, el « Premio Vicente Mas », que este año fue para la músico, Maite Vallés Ivars, por su trayectoria musical y aportación a esta formación, ya que fue la primera mujer presidenta de esta agrupación. También la directiva entregó los Premios del Concurso de Jóvenes Intérpretes.

El acto finalizó con el turno de palabras, en primer lugar, la presidenta de esta asociación, Rosa Alegre, quien hizo un repaso de todo lo vivido en este Santa Cecilia donde la música y el buen hacer de cada uno de los músicos de esta banda han brillado, concluyendo hoy con el día más importante e emotivo para la banda, el concierto de Santa Cecilia. “Un concierto donde actúan por primera vez los nuevos músicos y donde mostramos y compartimos con el público el trabajo, esfuerzo, constancia y sobre todo ilusión, así que muchas felicidades a todos y todas, porque es un honor hacer música conjuntamente y disfrutar de momentos como el vivido esta noche”.

Alegre también tuvo palabras especiales e emotivas para el gran director de esta banda, del que afirmó que “esta vida se compone de diferentes ciclos, y el ciclo Rafa+Banda ha llegado a su fin”. Recordó las vivencias y anécdotas vividas a lo largo de estos años, en el que poco a poco se formó un gran equipo porque has sido una “persona que sabes hacer música y sabes hacer banda, y gracias a eso, hemos conseguido ser una gran banda”.

"Además, gracias a ti Teulada tiene un Día dedicado a la Música y esperamos seguir celebrándolo muchos más años en mayo donde te esperamos", comentó la presidenta, quien agradeció a Rafa el haber “inculcado sus modales musicales, el enseñarnos tanta música, su paciencia y, en definitiva, por ser como eres, un gran músico, gran director y una mejor persona”. Así, que te deseamos “mucha salud, felicidad y larga vida musical. Rafa gracias por todo”, sentenció Alegre.

El director de la AMCT, Rafael Pascual, muy emocionado, subrayó que a lo largo de estos 8 años “se ha sentido muy querido y lo más importante, he podido desarrollar mi pasión por la música, el único hándicap la distancia nos separa”. “Se nos han quedado cosas por hacer, pero me voy muy satisfecho de todo lo realizado y a partir de ahora deseo lo mejor a esta banda, porque se merece lo mejor”, recalcó el director.

Asimismo, agradeció a todo el público su querer “porque en cada concierto me lo han transmitido y me he sentido muy apreciado y sobre todo gracias a estos músicos que me han dado lo mejor”.

Por su parte, el presidente de la Fundación CV Auditori Teulada Moraira y alcalde, Carlos Linares, cerró el acto dando la enhorabuena a la AMCT y a su director por el “magnífico concierto ofrecido, que año tras año, nos siguen sorprendiendo en cada Santa Cecilia cargado de mucho trabajo, compromiso y dedicación y así esperamos que continúe”.

Linares quiso dar la enhorabuena también a los nuevos músicos que se incorporan a esta gran familia y como no, agradecer el gran trabajo que Rafa ha desempeñado a lo largo de estos ocho años, no solo a la parte visible de la AMCT, sino también lo que ha ofrecido al pueblo en general. “Es de agradecer que gracias a su entrega e involucración ha conseguido un buen lugar en nuestro tejido asociativo y a través de la AMCT cada uno de nosotros hemos podido ver su pasión y su entrega y hoy lo que recoge son los frutos de todo ello, porque si Teulada tiene un Día de la Música es gracias a él”, afirmó el alcalde, quien le deseó “a él y a la AMCT el mejor de sus éxitos”.

Y, como marca la tradición, el concierto finalizó con el “Cant a Santa Cecília” a cargo de la Banda Juvenil junto a la Agrupación Musical Cultural de Teulada. Un Santa Cecilia en el que esta agrupación ha escrito su propia historia que quedará siempre en el recuerdo de todos marcada por la ilusión.