El líder de CCOO en Valencia y otros liberados sindicales reciben la vacuna antes que médicos de primera línea o de la privada

El secretario general de CCOO en la Comunidad Valenciana, Arturo León, ha confirmado que ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, que ha justificado porque es personal sanitario libersdo y se incorpora este viernes como técnico de la Unidad de Riesgos Laborales en el Hospital General de Alicante, según ha informado el sindicato este jueves en un comunicado.

En el mismo caso del líder de CCOO en la Comunidad Valenciana se encuentran otros liberados sindicales, se calcula que podrían alcanzar el centenar, que han recibido la vacuna antes que el personal sanitario de primera línea o que médicos de la privada.

Al respecto, el sindicato ha explicado este jueves que «el personal liberado se ha vacunado de acuerdo con el procedimiento de los departamentos de salud». Comisiones Obreras señala que «las personas liberadas para la realización de funciones de representación sindical son trabajadoras en activo de la Conselleria y, como tal, están incorporadas en la primera fase de vacunación».

Sin embargo, este grupo no se encuentra entre los que establece como prioritarios la estrategia de vacunación frente al coronavirus en España. El documento publicado el pasado 21 de enero por el Ministerio de Sanidad hace alusión a los residentes y personal sanitario y sociosanitario en esos centros; personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario; otro personal sanitario y sociosanitario, y personas consideradas como grandes dependientes.

Ante esta situación, la Conselleria de Sanidad investiga si la administración de la vacuna a León ha seguido el orden debido del plan de vacunación, como en cualquier otro caso que pudiera ser irregular, según han confirmado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Ana Barceló.

León ha sido requerido para reforzar el servicio, según ha señalado el sindicato en un comunicado. No obstante, no figuraría entre las 62 personas que está investigando la Conselleria de Sanidad por vacunación irregular ya que estaba incluido en las listas del departamento de Salud de Alicante. Por su parte, fuentes de la Conselleria que dirige Ana Barceló han indicado que no confirman ningún nombre, aunque aseguran que se investigan todos los casos de vacunación.

CCOO ha explicado en un comunicado que León de momento solo ha recibido la primera dosis y ha sido vacunado porque «está en el listado elaborado por su Departamento de Alicante, como personal sanitario que es». Además, ha asegurado que «aunque su puesto de técnico de prevención laboral se encuentra en el primer grupo de la primera fase, según el protocolo de la Conselleria, ha sido vacunado de los últimos».

León, como personal sanitario con plaza en el Hospital de Alicante, había solicitado su incorporación en un momento en el que los datos de la crisis sanitaria en la provincia «se habían disparado y eran muy preocupantes», añade el sindicato.

Así, han asegurado que ha sido requerido por su departamento para «reforzar» el servicio de prevención del centro hospitalario, por ahora, todos los viernes. «En mi caso, lo entiendo solo como un gesto, puesto que tengo que seguir ejerciendo mi responsabilidad sindical», ha señalado León.

El sindicato ha trasladado desde un inicio, tanto a la Conselleria de Sanidad como a los diferentes departamentos de salud, que todos sus recursos están a disposición para reforzar las necesidades asistenciales. Las principales categorías incorporadas han sido las de medicina o enfermería de hospitales como el de Elx, el General de Alicante, San Juan o el General de Valencia, entre otros.

Los liberados, primero

Las personas liberadas para la realización de funciones de representación sindical son trabajadoras en activo de la Conselleria y, como tal, «están incorporadas en la primera fase de vacunación». Las que están recibiendo la vacuna «lo hacen atendiendo al orden establecido en sus departamentos de salud», ha afirmado el sindicato.

Asimismo, ha recordado que CCOO viene solicitando una planificación «más rigurosa», que garantice la vacunación de una manera «homogénea» en todos los departamentos de salud, incluyendo también al personal de la Sanidad privada. El sindicato también ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de un mayor número de vacunas porque es «la herramienta fundamental para normalizar la situación sanitaria, así como la actividad productiva y el empleo».