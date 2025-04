Coronavirus Valencia en directo: listado de municipios confinados y excepciones para las nuevas restricciones

20:15

La presión asistencial continúa creciendo y hay 419 hospitalizados por Covid-19 más en un solo día. [Lea aquí la noticia completa]

20:00

La Comunidad Valenciana notifica 29 nuevos focos del Covid-19 y todos ellos provienen del ámbito social. [Lea la información completa en este enlace]

19:45

La Universidad Católica de Valencia-UCV suspende la docencia presencial a partir del próximo 28 de enero. Así lo ha anunciado el rector de la UCV, José Manuel Pagán tras reunir al Comité Científico UCV-COVID-19, en el que se ha analizado la situación actual de la incidencia acumulada de la pandemia, prestando especial atención a las nuevas variantes del virus y los efectos que están generando. [Más información sobre el coronavirus]

19:30

La incidencia acumulada del coronavirus se ha disparado un 160% en las dos últimas semanas en la Comunitat Valenciana hasta los 1.339,67 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la ocupación de camas UCI por pacientes covid han aumentado un 53,27% en este periodo y suponen ya el 61,37% del total de recursos, según datos del Ministerio de Sanidad. [Más información sobre el coronavirus]

19:15

El falllecido, que residía en un geriátrico de Viver, se contagió del Covid-19 después de ser inoculado por primera vez. [Más información en este enlace]

19:00

El Gobierno valenciano prohíbe las reuniones de no convivientes en los domicilios y limita a dos personas los encuentros en la calle. [Lea aquí la noticia completa]

18:45

El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados ha reivindicado la inclusión de los compañeros de Turno de Oficio dentro de la campaña de vacunación del Covid-19. El pasado 5 de enero, el pleno del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados acordó remitir a la Conselleria de Sanidad una petición de información sobre el calendario previsto por la campaña de vacunación contra el Covid-19, han indicado en un comunicado.

18:30

AIVAV, asociación representativa de vendedores de los mercadillos municipales de Valencia, protesta contra su suspensión y la del rastro de la ciudad al considerar injusto que «una actividad que se desarrolla al aire libre se cierre y el resto, grandes cadenas del comercio de la ciudad, sigan abiertas».

18:15

Un abogado acusa al Gobierno de erigirse en «poder constituyente» por regular derechos fundamentales vía decreto. [Lea aquí la noticia completa]

18:00

Un grupo de catorce jóvenes se enfrenta a sanciones de hasta 30.000 euros por una fiesta de cumpleaños en Alaquàs. [Más información en este enlace]

17:45

La ciudadanía no podrá entrar ni salir de las localidades de más de 50.000 habitantes para reducir los contactos sociales. [Lea aquí la noticia completa]

17:30

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado colaborarán con las policías locales para controlar el confinamiento perimetral municipal de las ciudades de más de 50.000 habitantes durante los fines de semana y festivos. Así lo ha confirmado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, a la Generalitat Valenciana durante la reunión telemática de coordinación que se ha celebrado para estudiar las nuevas medidas anticovid que ha publicado este lunes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). [Lea aquí más información sobre las nuevas restricciones]

17:15

Los grupos municipales de Compromís y Partido Popular en las localidades alicantinas de El Verger y Els Poblets instarán a los ediles Ximo Coll y Carolina Vives, los dos del PSPV y matrimonio, a que dimitan de sus cargos después de «saltarse» la cadena de vacunación tras haber recibido la primera dosis de la inmunización contra el Covid-19.

17:00

La vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, ha instado este lunes a los valencianos a quedarse en casa excepto para ir a trabajar o a los centros de enseñanza, a consumir a domicilio los servicios de la hostelería y ha defendido que las medidas anunciadas el domingo por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, entre las que se incluye el cierre perimetral de la ciudad el fin de semana, son «necesarias» porque «estamos en un mal momento, en un momento de contención». [Lea aquí más información sobre las nuevas restricciones]

16:45

La Policía Local de Vila-real ha interpuesto este fin de semana un total de 19 denuncias por incumplimiento de la normativa para la contención y la prevención del Covid-19, una de ellas en un casal en la que un grupo de personas estaba reunido contraviniendo las restricciones.

16:30

El alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciado este lunes una próxima reunión del Centro de Cooperación Operativa Municipal (Cecopal) para abordar cómo se llevará a cabo el cierre perimetral de la ciudad durante el fin de semana, según la decisión adoptada por el president de la Generalitat, Ximo Puig, confinar perimetralmente las ciudades de más de 50.000 habitantes durante los fines de semana y festivos. Así, abordarán esta cuestión «durante esta semana y si se ha de poner en marcha el viernes pues lo pondremos en marcha», ha indicado. [Lea aquí más información sobre las nuevas restricciones]

16:15

El PP ha exigido este lunes la dimisión «irrevocable» de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ante la situación de la pandemia en la Comunidad Valenciana, mientras Ciudadanos ha criticado que «siga en su puesto y sin asumir responsabilidades» y Vox ha defendido que «debería dejar paso a alguien mejor». «Claro que me hago cargo de todos los que sufren, de esas vidas rotas y de esas familias destrozadas. Me duele cada vida aunque no las conozca, porque al final son valencianos y no podrán volver a disfrutar de su compañía», ha respondido la consellera socialista, para añadir que sigue acostándose «todas las noches» preguntándose qué más se puede hacer para frenar el virus. [Más información en este enlace]

16:00

La Generalitat notifica un total de 5.777 estudiantes y 1.206 docentes contagiados de Covid-19. [Lea aquí la noticia completa]

15:45

La Policía Nacional pide la clausura del local e investiga si alguna de las trabajadoras se había saltado la cuarentena. [Lea aquí la noticia completa]

15:30

El president de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha abogado por la dimisión de los alcaldes y cargos públicos vacunados antes de tiempo y ha afirmado que pondrán «toda la capacidad política para remover su situación», aunque ha apuntado que «son pueblos pequeños que tienen su dinámica». [Lea más información en este enlace]

15:15

La consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, ha garantizado este lunes que los pacientes trasladados del hospital de campaña de Valencia por el fuerte viento de este fin de semana «volverán cuando la situación desaparezca». «No se ha volado ningún hospital», ha replicado a las críticas de la oposición en la diputación permanente de Les Corts, después de que Conselleria trasladara este domingo a los 20 ingresados en el hospital de campaña ubicado junto a la nueva Fe de Valencia al antiguo del barrio de Campanar como consecuencia por la alerta amarilla. [Más información en este enlace]

15:00

La Policía de la Generalitat ha supervisado 24 áreas comerciales e inspeccionado 299 establecimientos de la Comunitat Valenciana desde el pasado jueves para comprobar el cumplimiento de la normativa covid y la Ley de Espectáculos. Como resultado, se ha sancionado a cuatro locales ya que los agentes han comprobado que el cumplimiento de los aforos y el horario de cierre ha sido «generalizado».

14:45

La Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Covapa) y sus tres federaciones --FAPA Gabriel Miró de Alicante, Humanista Manuel Tarancón de Castellón y 9 d'octubre de Valencia-- han exigido el cierre «inmediato» de los colegios y que se vacune a la comunidad educativa. «No pueden seguir poniendo en riesgo a toda la comunidad educativa, no han puesto los medios adecuados para la prevención del Covid, han delegado funciones en los Ayuntamientos y la comunidad educativa y no han escuchado a ningún sector para llevar a cabo otras alternativas», ha advertido Covapa en un comunicado.

14:30

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha pronunciado respecto a la querella que ha anunciado Sanidad contra la médica de Elche que afirmó que la capilla del hospital se utilizaba como morgue. Para Puig, «estamos en un país democrático en el que cada uno puede decir aquello que estima oportuno, pero es importante decir la verdad». [Más información en este enlace]

14:15

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido que el traslado de pacientes del hospital de campaña de València a las instalaciones de la antigua Fe se realizó por "prudencia" y para un "mayor confort" de los ingresados y ha apuntado que ya "se dan las condiciones para poder atender a personas con total normalidad". Así se ha pronunciado el jefe del ejecutivo valenciano en una visita a Burjassot, donde ha apuntado que la consellera ha acudido al centro esta mañana, y que se ha mantenido "en todo momento" presencia técnica para garantizar la seguridad. No obstante, no ha detallado si los pacientes trasladados volverán al centro o se mantendrán en las instalaciones de la antigua Fe. Sí ha asegurado que los pacientes han estado "bien atendidos". [Más información en este enlace]

14:00

La Policía Local de Onda (Castellón) ha identificado a lo largo de esta semana pasada a un total de seis personas vecinas del municipio que debían estar en cuarentena por haber tenido contacto con otras personas que han dado positivo en coronavirus y que, sin embargo, seguían haciendo vida normal en la calle. Tras los avisos de ciudadanos a la Policía, los infractores fueron interceptados 'in fraganti' realizando la compra en un supermercado.

13:45

La Policía Local de Alicante ha impuesto 177 sanciones durante todo el fin de semana en los operativos desplegados para controlar y vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias para frenar la expansión de la pandemia en la ciudad, de las cuales, 60 se han levantado en las últimas 24 horas. Además, se han disuelto seis botellones y quince fiestas. En concreto, un total de 25 denuncias han sido por consumir alcohol en parques y plazas, en los que los agentes han disuelto un total de seis botellones. A su vez, se han levantado 21 actas por incumplir el toque de queda y no poder justificar los desplazamientos en la capital, según ha informado la concejalía de Seguridad en un comunicado.

13:30

La consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, ha anunciado este lunes que la Comunitat Valenciana recibirá a mediados de febrero entregas de vacunas superiores a las establecidas en el plan nacional de vacunación "hasta compensar la reducción en la semana del 18 de enero" por cambios en las instalaciones de Pfizer. [Lea aquí la noticia completa]

13:15

La movilidad queda restringida desde de las diez de la noche hasta las seis de la mañana a la espera de que el Ministerio de Sanidad acepte la posibilidad de ampliarla. [Más información en este enlace]

13:00

Las fuertes rachas de viento han obligado a desalojar esta infraestructura inaugurada en abril tras estar una semana en funcionamiento. [Lea la información completa aquí]

12:45

La Generalitat iniciará la vacunación de la primera línea en hospitales privados y grandes residencias cuando lleguen las dosis de la vacuna Moderna. [Lea aquí la noticia completa]

12:30

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha anunciado que estudian acciones "de todo tipo, incluidas las penales" por el desalojo del hospital de campaña de este domingo y el líder de Ciudadanos, Toni Cantó, ha pedido la dimisión de la secretaria autonómica de Sanidad, Isaura Navarro, que está ahí "solo porque tiene el carnet de Compromís en la boca". [Lea aquí la noticia completa]

12:15

La Generalitat restringe la movilidad en las grandes ciudades los fines de semana y limita a los convivientes las reuniones en domicilios. [Lea aquí la noticia completa]

12:00

La consellera de Sanidad del Gobierno valenciano, Ana Barceló, ha advertido este lunes que la transmisión comunitaria está "sin control" y generalizada en la Comunitat Valenciana, con presión mantenida y creciente en prácticamente todos los departamentos de salud.

11:45

El sindicato Estudiantes en Lucha reclama al presidente de la Generalitat que las pruebas se realicen online por las aglomeraciones. [Más información y vídeo en este enlace]

11:30

Una nueva remesa de vacunas contra la Covid-19 ha llegado esta mañana al aeropuerto de Manises, Valencia, según ha informado Delegación de Gobierno de la Comunitat, que ha concretado que se trata de unas 30.000 dosis.

11:00

El régimen sancionador de la Generalitat contempla importes desde 60 euros por incumplir la normativa del Covid-19. [Más información en este enlace]

10:30

Las nuevas medidas de la Generalitat establecen el cierre de la restauración para evitar la propagación de contagios de Covid-19. [Lea aquí la noticia completa]

10:00

El decreto de restricciones de la Generalitat regula las actividades esenciales y las que no para delimitar la apertura de establecimientos. [Más información en este enlace]

09:30

La Generalitat prohíbe las reuniones de no convivientes en los domicilios para reducir los contactos sociales. [Lea aquí la noticia completa]

09:00

El Gobierno valenciano decreta el cierre perimetral de los municipios de más de 50.000 habitantes los fines de semana. [Más información en este enlace]

08:30

La Generalitat aprueba nuevas restricciones a partir de este lunes para frenar los contagios de Covid-19. [Más información en este enlace]

08:00

La oposición critica las deficiencias en unas instalaciones que se inauguraron en abril y no habían albergado pacientes hasta la semana pasada. [Más información en este enlace]