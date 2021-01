Coronavirus en Valencia: asociaciones de padres de alumnos reclaman el cierre de los centros educativos

D. V. VALENCIA Actualizado: 25/01/2021 14:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Asociaciones de padres de alumnos han reclamado el cierre de los centros educativos, ante el incremento de los contagios de coronavirus entre docentes y estudiantes. De hecho, la Generalitat ha notificado este lunes que hay 5.777 alumnos y 1.206 profesores de los centros públicos contagiadosde Covid-19.

Por este motivo, la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Covapa) y sus tres federaciones -FAPA Gabriel Miró de Alicante, Humanista Manuel Tarancón de Castellón y 9 d'octubre de Valencia- han exigido el cierre «inmediato» de los colegios, así como que se vacune a la comunidad educativa.

«No pueden seguir poniendo en riesgo a toda la comunidad educativa, no han puesto los medios adecuados para la prevención del Covid-19, han delegado funciones en los Ayuntamientos y la comunidad educativa y no han escuchado a ningún sector para llevar a cabo otras alternativas», ha advertido Covapa en un comunicado.

Por ello, desde la confederación han pedido, junto al cierre de instalaciones, que durante dos semanas se desinfecten los centros y se les dote de todos los medios de prevención necesario. Asimismo, reclaman la figura de los enfermeros escolares: «Ahora más que nunca es imprescindible», destaca.

«¿A qué se debe su empeño, Vicent Marzá -conseller de Educación-, en mantener los centros abiertos? ¿Quizás es porque no han preparado el sistema online?», se ha preguntado Covapa. «Esperemos que empiecen a ser capaces de reflexionar y hacer autocrítica. No son culpables las familias o la sociedad en general. Son ustedes los responsables ya que no han tomado buenas decisiones y así lo siguen haciendo», han lamentado.

Y ha criticado que cada día los centros están más vacíos tanto de alumnos como de docentes. «En muchos casos no hay profesorado suficiente para llevar el día a día, burbujas que no existieron nunca...», han subrayado.

Por otro lado, ha afirmado que la Conselleria «no vela por la salud, ya que no dota de lo necesario a los centros educativos; tampoco vela por la educación, ya que está discriminando a los alumnos de Secundaria sin clases presenciales ni sistema online, y a su vez a los alumnos confinados o que sus familias por miedo o enfermedades no los llevan a las aulas».

Desde Covapa han mostrado su deseo de que tanto la Conselleria de Sanidad como la de Educación «asuman» su responsabilidad y ordenen el cierre de centros «en la mayor brevedad posible». «De los contrario, seremos las familias las que tengamos que tomar otras decisiones y buscar amparo en los tribunales. Los derechos fundamentales son la salud y la educación y ustedes no están velando por ninguna de ellas», han advertido.

En la semana del 18 al 22 de enero, se ha determinado el confinamiento de 674 grupos de 304 centros educativos públicos, se han desconfinado 239 grupos de 121 centros educativos y permanecen confinados, de otras semanas, 310 grupos de 177 centros educativos. Por lo tanto, el total de grupos confinados a la finalización de la semana ha sido de 984 grupos de 481 centros educativos.