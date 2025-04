Coronavirus: Air Nostrum presenta un ERTE para sus 1.500 trabajadores

Air Nostrum ha presentado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo ( ERTE ) para toda su plantilla , unos 1.500 empleados , por un periodo de tres meses, desde este sábado, con un mecanismo de flexibilidad que permita ajustar la suspensión a las circunstancias.

El ERTE tiene por objeto minimizar al máximo el impacto de la crisis del coronavirus y poder mantener a medio y largo plazo los empleos de la aerolínea, según indica en un comunicado a la plantilla.

El expediente se presenta por un periodo de tres meses pero incluye un mecanismo de flexibilidad para poder ajustar la suspensión del empleo a las circunstancias y la actividad de la compañía, y está sujeto a la evolución de la crisis.

Air Nostrum ha paralizado casi en su totalidad su actividad y un número importante de aviones por las restricciones de la crisis del coronavirus, lo que coloca a la aerolínea valenciana en "serias dificultades".

En una carta remitida por el presidente de Air Nostrum, Carlos Bertomeu , a la plantilla el pasado lunes, aseguraba que el tráfico aéreo estaba cayendo drásticamente y se preparaba para escenarios peores.

La autoridad laboral dispone de cinco días para confirmar la causa de fuerza mayor, y en ese caso, la compañía informará de las medidas que se aplicarán durante la vigencia del ERTE.

Más empresas

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, ha recibido en este 19 de marzo, 510 nuevas solicitudes de Expediente de Regulación Temporal de Empleo para 5.359 trabajadores, con lo que el total de ERTE recibidos en semana en la Comunidad Valenciana se eleva a 3.579 y el número de afectados a 38.110 , según los datos facilitados por este departamento, hasta las 0.00 horas del jueves.

En la Dirección General de Trabajo se han presentado 59 peticiones de expedientes sobre 12.560 trabajadores; en Valencia 1.935 ERTE para 14.003 empleados; en Alicante 1.224 sobre 8.587 trabajadores y en Castellón, 461 para 2.960 trabajadores.

El 98 por ciento de estas solicitudes proceden del sector servicios siendo la hostelería y el comercio los más afectados, ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Desde la Dirección General de Trabajo, dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible, ya se está procediendo a la resolución de estas solicitudes aunque, según ha resaltado el conseller de Economia, Rafa Climent , "si bien hasta el momento no se ha detectado ningún caso de irregularidad, no se aceptarán aquellos ERTE cuyas causas no estén justificadas por el Real Decreto de estado de alarma aprobado por el Consejo de Ministros".

Además, Climent ha lanzado un " mensaje de tranquilidad a todas aquellas empresas de sectores no recogidos en el Real Decreto", ya que si la cadena de producción se ve afectada por la afección de algunos de las personas empleadas o por la necesidad de estar en cuarentena, también pueden acogerse al ERTE "por ser causa de fuerza mayor".

Economía anunció el martes que tramitará los ERTE que supongan la suspensión temporal del contrato o reducir la jornada de sus trabajadores de forma temporal, siempre que se acredite que existe una causa de "fuerza mayor " derivada de la situación actual, provocada por la expansión del Covid-19.

Durante la suspensión del contrato, la persona trabajadora continúa vinculada a la empresa pero sin derecho a percibir su sueldo, ni el resto de complementos como pagas extra o vacaciones, y terminada la situación excepcional, se reincorporará a la empresa, y no perderá la antigüedad a efectos de despido, ya que la suspensión del contrato es por una causa ajena al trabajador.

El objetivo de la Conselleria es la aplicación de las medidas urgentes para responder al impacto económico de la Covid-19 que establece el Real Decreto Ley 7/2020 de 12 de marzo y " evitar que se produzcan despidos , garantizando el cumplimiento de todos los requisitos establecidos legal y reglamentariamente en este mecanismo legal".

Fondos autonómicos

Desde el gobierno valenciano se ha habilitado un total de 97 millones de euros para dar liquidez en diferentes líneas de financiación para evitar cierres masivos y la destrucción de empleo en la Comunidad Valenciana

Este montante se divide en una línea de dotada con 57 millones destinada a ayudas a los autónomos . Otra de 40 millones ampliables de euros que gestionará el Instituto Valenciano de Finanzas ( IVF ) Por otra parte, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) articulará otra línea, dotada con 40 millones ampliables, en créditos participativos para mejorar la solvencia de las empresas, con una carencia de tres años para afrontar estos préstamos con plazos de amortización de hasta diez.