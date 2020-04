ABC Actualizado: 04/04/2020 08:44h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Varios miembros del Mando de Operaciones Especiales del Ejército tuvieron que intervenir este martes en un altercado que se produjo en un Mercadona en Almoradí, Alicante, en plena crisis por el coronavirus.

Los hechos ocurrieron cerca del mediodía cuando un empleado del supermercado se percató de que Patricia Cabello Soriano, una vecina del municipio, se escondía varios productos de la sección de perfumería entre la ropa.

Tras ser descubierta, la mujer reaccionó de manera violenta con los trabajadores y varios miembros del cuerpo de élite, desplegados bajo el estado de alarma y que se encontraban casualmente en la zona, tuvieron que intervenir. Una impactante situación que varios testigos captaron y publicaron en Twitter.

Ha tenido q intervenir el ejército para reducir a una señora, sin acritud y sin violencia. Pero vamos, que la señora..... pic.twitter.com/PxTVMKowkU — Alfredo Perdiguero M. 🇪🇸 (@PerdigueroSIPEp) March 31, 2020

«Pégales un cabezazo», ordena a una mujer que se acerca a tranquilizarla mientras dos boinas verdes la inmovilizan. y para los que también tiene amenazas. «Cuando me levante te voy a pegar».

La asaltante fue trasladada al cuartel de la Guardia Civil de la localidad alicantina, con el que el supermercado ya había contactado cuando comenzó el incidente.

Hoy, tras escuchar los datos que se estaban dando sobre los hechos acontecidos el martes, Cabello se ha creado una cuenta de Youtube para aclarar ciertos detalles. Bajo el sobrenombre de «LA LADRONA DEL MERCADONA», ha dado su versión de los hechos y ha asegurado que volvería a hacerlo.

«No ha venido el Ejército a por mí, el Ejército estaba merendando fuera y como la Policía tarda mil años en llegar tuvieron que entrar ellos», explica Cabello con altanería. «Cuando estaba en el suelo yo quería pegarle a la de droguería porque me estaba insultando llamándome sinvergüenza. Seguramente no me habría dicho nada si hubiera estado suelta».

Tras confesar que los productos que se quería llevar no eran de primera necesidad, no duda en cargar contra todas aquellas personas que hablan «sin tener ni idea» y la señalan por lo que ha hecho.

«Cuando falta comida o algo en mi casa me voy a robar y lo que haga falta. Eso es lo que hay», sentencia. Las imágenes, muy criticadas por los usuarios, ya acumulan más de 120.000 visitas.