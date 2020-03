Coronavirus: Gloria Gaynor evoca su «I will survive» por el confinamiento con un recuerdo a Valencia

La cantante Gloria Gaynor ha tenido un recuerdo estos días de confinamiento, a causa del Covid-19, para España y Valencia compartiendo en redes sociales «un maravilloso y positivo momento», cuando visitó hace unos años a los escolares de un colegio de la capital del Turia.

La estrella estadounidense ha difundido en redes sociales el siguiente mensaje: «En estos tiempos desafiantes, vuelvo para compartir con vosotros este maravilloso y positivo momento en 2016 cuando visité a los increíbles estudiantes y profesores del Colegio Luis Vives de Valencia en España».

La artista acompaña estas palabras con una fotografía tomada en el centro escolar y las etiquetas #staypositive #staystrong #wewillsurvive (mantente positivo, fuerte y sobreviviremos en referencia a su canción más popular).

During these challenging times, I’m flashing back on this Friday to share with you this wonderful & positive moment in 2016 when I visited the incredible students and teachers of the Luis Vives de Valencia School in Spain! 🙏🏾🌸💖🎶🕊 #staypositive#staystrong#wewillsurvivepic.twitter.com/qU3Teis1LV