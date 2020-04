ABC VALENCIA Actualizado: 01/04/2020 19:18h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Conselleria de Educación ha confirmado el aplazamiento de las oposiciones de Secundaria y otros cuerpos que estaban previstas para este año hasta junio de 2021, así como las de Infantil y Primaria --que debía celebrarse el próximo año-- para junio de 2022.

La semana pasada, la Conselleria había ratificado ya en la Mesa Sectorial con los sindicatos el retraso de la oferta de empleo público de Secundaria hasta 2021 e informó a los equipos directivos de los centros de esta circunstancia y de la intención de pasar las de Primaria a 2022.

Por su parte, algunos sindicatos habían reclamado que ambos procesos selectivos se desarrollaran de manera conjunta. Sin embargo, según han informado fuentes sindicales, se ha confirmado que las oposiciones de maestros serán en 2022.

Desde el departamento que dirige el conseller Vicent Marzà aseguran que están trabajando con el Ministerio de Educación para que la convocatoria de 2022 "reúna las mismas condiciones establecidas hasta ahora".

Al respecto, ANPE ha vuelto a manifestar su rechazo --igual que lo hizo el pasado viernes en la Mesa Sectorial-- al considerar que, "si bien es verdad que la celebración de las oposiciones del cuerpo de Secundaria para junio de este año dista mucho de poderse celebrar en las fechas previstas y pensar en un aplazamiento es lo más lógico en estos momentos, no es menos cierto que la administración ha aprovechado tal circunstancia para aplazar la del cuerpo de maestros al 2022".

"Y la decisión de aplazar la de maestros al 2022, llega con el acuerdo de una parte de la Mesa Sectorial y de la Conselleria de mantener las mismas condiciones actuales de modelo de acceso, baremo y temarios", apuntan.

«No tiene competencias»

ANPE manifiesta, en un comunicado, que la Conselleria "no puede garantizar las mismas condiciones para el 2022, pues por todos es sabido que no tiene competencias para ello". "Es exclusivamente del Ministerio de Educación el mantenerlas o no", recalcan.

Para ANPE, ante la incertidumbre social y económica que estamos pasando, "la mayor garantía de ese mantenimiento en las condiciones es mantenerlas para el 2021".

Desde la Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV) han reclamado que las oposiciones de maestros de 2022 se hagan "con todas las garantías".