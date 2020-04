Coronavirus: el crecimiento en la Comunidad Valenciana se estabiliza con 414 casos más y sin previsión del pico

Rosana B. Crespo SEGUIR VALENCIA Actualizado: 01/04/2020 13:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Comunidad Valenciana cuenta con 414 nuevos casos de coronavirus y 56 muertos más en un día. Unos datos que, ha expuesto este miércoles la consellera de Sanidad, Ana Barceló, demuestra que el ritmo de crecimiento de positivos durante las últimas cuatro jornadas es «mínimo». «Estamos estables, pero seguirá habiendo casos. Ahora es cuando realmente deben empezar a notarse las medidas de confinamiento y esperamos que las cifras sigan disminuyendo». Aun así, no se ha aventurado a poner una fecha concreta a cuándo podría alcanzarse el famoso pico y cuándo los contagios podrían empezar a descender. «Tenemos esperanzas, pero hemos de ser muy cautos», ha destacado.

Los cálculos se basan sólo en los que arrojan los alrededor de 1.200 test que realizan cada jornada, y el departamento ha evitado ofrecer los sospechosos.

En total, los casos en la región se elevan a 5.922. De ellos, 660 se corresponden a Castellón, 2.173 a Alicante y 3.089 a Valencia. Por el momento, 2.189 personas permanecen ingresadas -las mismas que ayer martes al subir a 240 las altas- y 365 se encuentran en la UCI. Además, 16.132 pruebas han dado negativas.

Los fallecimientos aumentan hasta los 395: 167 se han producido en la provincia de Alicante, 186 en la de Valencia y 42 en la provincia de Castellón.

Los sanitarios con coronavirus son ya 1.001 frente a los 892 de ayer. Barceló también ha informado de que 2.140 profesionales se han inscrito como voluntarios en las bolsas habilitadas por la Conselleria.

En cuanto a la situación de las residencias, se encuentran afectadas 80 en la Comunidad Valenciana con situaciones muy distintas. Los usuarios que han dado positivo son 459 y los trabajadores 150. Hasta el momento, han muerto 98 residentes, 17 más que ayer martes. Y se mantienen los siete centros bajo vigilancia activa de personal sanitario.

UCI y sanitarios

La titular de Sanidad ha indicado que hay actualmente un 71% de ocupación de las UCI y 228 camas libres con posibilidad de aumentar, aunque ha admitido que algunos hospitales se encuentran saturados porque ya están ocupadas todas. La ampliación, ha insistido, se realizará en los centros, no en los hospitales de campaña ni en ningún otro espacio como la antigua Fe.

Uno de los problemas es que entre contagiados y en cuarentena, un total de 3.309 sanitarios se encuentran fuera de juego. Lo que está generando dificultades, también para nuevos contratos de personal pese a las bolsas de trabajo. De hecho, en algunos centros ya buscan por su cuenta, como ha informado ABC. Barceló ha remarcado que no están acudiendo a la de voluntarios hasta que no concluyan las que están activas. «Se están usando todas las que tenemos por el orden riguroso de entrada. Si hay profesionales que deciden no incoporarse están en su derecho», ha comentado.

Todavía no recurren a los inscritos de manera voluntaria porque, según afirma, cuentan con otros ofrecimientos de mutuas (entre otros). El trámite de traer a sanitarios de otros países era, ha aclarado, en caso de que se alcanzara el pico en malas condiciones (algo que aún no ha sucedido).

La consellera de Sanidad ha tratado de resolver igualmente las dudas acerca de los hoteles habilitados para el descanso de los profesionales de forma gratuita. Ya los hay disponibles en cada provincia con habitaciones preparadas. Pero para ello, han de cumplir una serie de requisitos: que cuenten con familiares vulnerables en casa; que vivan lejos del hospital; o que lo usen para descanso con la intensificación de los turnos. Si reúnen estos criterios, los departamentos remiten a estos profesionales a cada hotel.

Barceló ha reconocido que siguen a la espera del material de protección que ha de remitir el Gobierno y que no saben el contenido del avión de China que ya llegó ayer a Valencia; igualmente, que existe cierto retraso en la construcción de los hospitales de campaña, por lo que mantendrán una reunión con la empresa a lo largo del día.