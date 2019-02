Recursos hídricos El Consell presionará al Gobierno para que elimine el «tasazo» al agua del Tajo-Segura Oltra reclamará que los agricultores paguen según su consumo y no 100 euros por hectárea haya o no trasvases

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado este martes que el Consell seguirá "presionando al Gobierno de España" para que elimine el 'tasazo' del agua, que "castiga innecesaria e injustamente al sur de la provincia de Alicante". Y ha recordado el dato de que los regantes pagan un canon fijo por hectárea con independencia de si hay trasvases o no.

Así lo ha señalado Oltra tras reunirse con representantes de la Comunidad General de Regantes de Riegos Levante en Elche, con motivo de la celebración del 40 aniversario del trasvase Tajo-Segura, que, según la vicepresidenta, "ha supuesto el desarrollo económico de la agricultura y el esfuerzo de miles de familias y pequeñas explotaciones que han sacado de esta tierra lo mejor de ella".

"El agua nos ancla al campo y hay que recordar que aquellas civilizaciones que han abandonado el mundo rural son civilizaciones en decadencia", ha dicho Oltra tras el encuentro, celebrado en Elche.

La vicepresidenta del Consell ha estado acompañada durante su visita por el alcalde ilicitano, el socialista Carlos González, y los concejales de Compromís Mireia Mollà y Felip Sánchez.

"No se nos puede castigar más a esta zona que podría ser ejemplo a muchas zonas de España, donde no se tiene el mimo que se tiene aquí" en la gestión de los recursos hídricos, ha manifestado Oltra.

A este respecto, la vicepresidenta ha criticado que "un agricultor o agricultora tenga que pagar 100 euros por hectárea/año, a parte de los 57 del derecho de agua. Y eso lo tenga que pagar haya agua del trasvase o no haya agua", lo que hace que sea "una cuestión insostenible que hay que arreglar".

En su opinión, "hay que volver al sistema anterior de cálculo, que eran las distintas variables que se utilizan para el cálculo por metro cúbico de agua utilizado", ya que "no puede ser que la gente tenga que pagar un término fijo y, encima, se tira once meses sin agua".

Asimismo, la vicepresidenta ha trasladado a los regantes que el Consell solicitará también al Ejecutivo central "la garantía del trasvase conforme a la norma" porque "no estamos pidiendo nada que no esté en una ley".

«Arbitrariedad»

"Basta de arbitrariedad en la decisión de si el trasvase llega o no. No puede ser que haya una franja de incerteza, de inseguridad donde no se sepa, ni se tenga el argumento de por qué no llega el agua. Once meses sin trasvase ha sido algo que se ha vencido gracias al buen hacer de la comunidad, pero no puede ocurrir", ha expuesto.

Sobre la Comunidad General de Regantes Riegos Levante, Oltra ha destacado que se trata de "una de las comunidades más importantes del Mediterráneo y del conjunto de España, con 22.000 comuneros".

La vicepresidenta ha resaltado la gestión de esta comunidad en lo que respecta a los recursos hídricos, " invirtiendo en infraestructuras que hacen más sostenible la agricultura y, por tanto, un trato más amable con el medio en el que viven", lo que la convierte en ejemplo de "eficiencia del agua".

En cuanto a las infraestructuras que hacen falta, la vicepresidenta ha garantizado el apoyo del Consell a la conexión con la desaladora de Torrevieja, una conducción "importantísima" para que "todas las aportaciones de donde viene el agua: el trasvase, desaladora, el propio río... estén conectadas dentro del sistema".

Asimismo, ha apuntado que otra infraestructura "fundamental para aumentar las posibilidades del Camp d'Elx y de toda la zona" es la canalización para tomar agua del río Segura.

Por su parte, el alcalde de Elche ha mostrado una vez más su apoyo a las reivindicaciones de los regantes en la supresión del 'tasazo', que, según González, es una "penalización a la actividad que desarrollan".