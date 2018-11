Política El Consell advierte de que la ley de Diputaciones de Podemos no aclara cómo coordinar las competencias El dictamen es favorable a la propuesta para vaciar las corporaciones provinciales, pero el PP pide un informe «urgente» para garantizar la «seguridad jurídica» de la norma

Rosana B. Crespo

VALENCIA Actualizado: 20/11/2018 18:43h

El Consell ha emitido un dictamen favorable a la toma en consideración de la proposición de ley de Podemos para vaciar de competencias las diputaciones. En él comparte la «conveniencia y oportunidad» de revisar la regulación legal de las funciones de las corporaciones para establecer una «actuación coordinada de las administraciones».

En el texto, sin embargo, realiza una advertencia. Considera que la propuesta debería de ser «objeto de un esfuerzo de reflexión, revisión y consenso durante el debate parlamentario» en las Cortes Valencianas, donde se tramita. De este modo, entienden que se aseguraría su mejor encaje legislativo y que se lograría que el Consell ejerciera «con todas las garantías» la coordinación efectiva en relación a las funciones propias de las diputaciones que sean de interés general. La proposición de Podemos, destacan, no regula con el grado de desarrollo suficiente el ámbito material, las condiciones y los medios para esta labor.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular solicitará al Consell Jurídic Consultiu (CJC) un informe «urgente» sobre la ley, segun ha explicado este martes su portavoz adjunta, Eva Ortiz. «La norma habla de leyes estatales, leyes locales e incluso del Estatuto, por lo que hay una situación de posible inseguridad jurídica que debemos aclarar», ha señalado.

Ante esta petición, el síndic de Podemos, Antonio Estañ, ha manifestado que «a día de hoy» su formación no ve «suficientes elementos» para llevar este tema al CJC, aunque no se cierran. No quieren, ha añadido, que la solicitud del PP sea para «dilatar» una ley que para su formación es «muy importante».

Desde Compromís, su portavoz, Fran Ferri, ha avanzado que su formación respetará lo que decida Podemos pero que, en todo caso, cree que «hay tiempo de sobra» para que el CJC emita su dictamen. Por su parte, el síndic del PSPV, Manolo Mata, se ha mostrado a favor del informe «siempre y cuando sea rápido».