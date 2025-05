Confinamiento en Valencia: la plataforma de afectados por el coronavirus exige justicia y depurar responsabilidades

La plataforma de afectados por la Covid-19 en la Comunitat Valenciana se ha manifestado este domingo en Valencia para exigir «justicia», el «reconocimiento» para las víctimas por parte de las administraciones y «que se reconozcan los errores, se depuren responsabilidades y se rectifique».

[Coronavirus Valencia en directo: el agravamiento de la pandemia augura un nuevo confinamiento domiciliario]

La concentración, coincidiendo con el Día de todos los Santos , se ha realizado en la Plaza de Manises, frente al Palau de la Generalitat, para recordar y rendir un homenaje a los fallecidos por coronavirus.

Alrededor de doscientas personas, guardando las distancias de seguridad, han acudido a este encuentro, que se ha desarrollado de manera tranquila y ordenada y donde tras la lectura de un manifiesto, se ha guardado un minuto de silencio, según han informado a EFE fuentes de la entidad.

La presidenta de la plataforma, Enriqueta Cuchillo , ha leído un manifiesto en el que ha destacado que han celebrado este acto por los fallecidos, "para que vuestro nombre y rostro no quede en el olvido, para que no seáis un número de las estadísticas, para que vuestro esfuerzo, vuestra lucha y vuestro ejemplo no quede olvidado y para que toda la sociedad y nuestros dirigentes, reaccionen".

"Seguimos aquí para acompañar a aquellos ciudadanos, familiares y afectados en general que sufren a diario el maltrato y la indiferencia de nuestras Administraciones mal gestionadas", señalaba el manifiesto, en el que se reclamaba una "política sincera" y se pedía a los políticos que no " mientan con los datos ", que "actúen y gestionen de verdad" y que "dejen trabajar a los profesionales".

Los concentrados también pedían que no se politice la información y se acabe con la " paralización de la justicia " para que, añadía el escrito, "podamos continuar con nuestras vidas y volver a creer en las Instituciones. Estamos cansados de sufrir las consecuencias de la negligente y nefasta o nula gestión del Gobierno".

La plataforma ha reclamado que "de verdad se cuide y proteja a nuestros mayores , a los que debemos todo y no olvidamos nunca" y que se den "los medios necesarios a los sanitarios y cuerpos de seguridad, esos héroes que han dado su vida por la nuestra y que se han visto abocados a la batalla sin aviso y sin las herramientas y medios necesarios para combatir".

Asimismo, ha exigido una "actuación inmediata, porque "miles de familias, no solo han perdido a sus seres queridos, también han perdido su modo de vida.

Críticas del PP

A la concentración ha asistido la presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig , quien ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig , "más test, más control, rastreadores y material necesario para los sanitarios frente a la covid-19. No pueden repetirse errores y sentencias como la que condena a la Generalitat por no proporcionar el equipamiento de protección necesario a los sanitarios y poner en riesgo su salud”.

"La prioridad hoy es salvar vidas y para ello hay que poner todos los medios necesarios”, ha indicado Bonig, quien ha trasladado su “respeto y apoyo a ciudadanos que han perdido a un ser querido y han sufrido las consecuencias de esta pandemia” y ha lamentado que los datos de Covid esta semana “están siendo muy negativos en España y también para la Comunitat Valenciana”.