Empleo público Así es el controvertido examen de ortografía para entrar en la Policía Nacional La prueba, que tuvo una nota de corte de 6,2, ha dejado fuera a cerca del veinticinco por ciento de los aspirantes Los sindicatos policiales entienden que existen argumentos para impugnar el test

«LGTBI», «ciberataque» o «reditar». El examen de ortografía de las oposiciones a la Policía Nacional ha vuelto a desatar la polémica y las críticas de sindicatos y de un nutrido grupo de aspirantes que han quedado fuera del proceso por un test en el que se estableció una nota de corte de 6,2.

Precisamente esa es una de las principales quejas. A las pruebas se presantaron 16.000 personas. Un total de 3.900 han suspendido el examen de ortografía y, por tanto, no pueden acceder a la tercera y definitiva fase de las oposiciones. Muchos de ellos (unos 1.200) ya han presentado recursos de alzada. Sostienen que no se han cumplicado las bases de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 4 de junio. En las mismas, «no viene expresamente indicado que el tribunal podrá marcar una nota de corte para acceder a la tercera prueba».

Imagen del test de ortografía difundida por Jusapol

Por contra, esa situación sí se contempló «en el BOE de 5 de noviembre de 2012, que es la última vez en la que la nota en la prueba de ortografía quedó por encima del cinco».

Al margen de la nota de corte, los opositores critican que algunos de los términos incluidos en la prueba de ortografía inducían al error. Citan los casos de los términos «LGTBI», «ciberataque» o «reditar», que no están recogidos en el diccionario de la RAE.

Jurispol recuerda, en cambio, que «LGTBI» no es un palabra; que «ciberataque» está bien formada, pero no está en el DLE (Diccionario de la Lengua Española); y que «reditar» no figura en el DLE, aunque está bien formada según la ortografía de la RAE.

El examen, según la convocatoria, tenía como objeto conocer los conocimientos de ortografía de los aspirantes a acceder a la Policía Nacional tomando como base de Diccionario de la Lengua Española, obra lexicográfica referencia de la Real Academia Española (RAE).

Resolución del examen difundida por Jusapol (en rojo las palabras incorrectas y en negro las correctas)

La prueba consta de cien ítems. Había que indicar si se trataba de una palabra escrita de forma correcta o incorrecta. Los aspirantes disponían de ocho minutos para completarlo. Los errores penalizaban. Los sindicatos policiales SUP, Jupol, CEP y UFP consideran que existen argumentos para poder impugnar el examen de ortografía.

La tercera y última fase de la oposición consta de una entrevista, un reconocimiento médico y un test psicotécnico previstos para el próximo 11 de enero.