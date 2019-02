Senado Compromís pedirá una quita de 20.000 millones de la deuda valenciana por su «infrafinanciación» Los nacionalistas argumentan que el Estado debe asumir ese desfase contable porque invierte solo 88 euros por habitante frente a 124 en La Rioja

ABC

@ABC_CValenciana VALENCIA Actualizado: 01/02/2019 18:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El senador territorial y portavoz de Compromís en la Cámara Alta, Carles Mulet, ha anunciado este viernes que su formación reclamará en el Pleno del próximo martes la petición realizada desde la Generalitat para que el Gobierno central asuma 20.693,2 millones de euros la parte de la deuda de la autonomía valenciana como propia, por haberse generado debido a «la falta de financiación suficiente para atender los servicios públicos fundamentales que son competencia autonómica», según ha informado en un comunicado.

“Los Presupuestos Generales del Estado de 2019 constatan un año más el perjuicio que para la autonomía valenciana supone el actual sistema de financiación, al situarnos en los 88,3 euros por habitante ajustado frente a los 124 de Cantabria o los 122 de la Rioja. Si no hay voluntad de revertir esta situación, debemos reclamar compensaciones por el mal sistema por otra vía como es la condonación, ya que con el actual sistema es inviable atender los servicios públicos fundamentales”, ha indicado el senador.

«Límites asimétricos»

Compromís realizará esta petición como enmienda durante el debate de la moción de Unidos Podemos y confía en el apoyo del resto de formaciones. Compromís reclamará asimismo los cambios normativos necesarios que incorporen el establecimiento de límites de déficit asimétricos entre comunidades autónomas, en tanto en cuanto el actual sistema impone el mismo límite de déficit a las autonomías consideradas «pobres» e infrafinanciadas que al resto de autonomías «favorecidas» en el sistema de financiación.

Ademas, reclamará el cumplimiento del artículo 156 de la Constitución y una reforma que analice el modelo de financiación de las entidades locales en cuando a las competencias asumidas que no son de su estricta competencia pero que se ven obligadas a asimilar y qué parte de esta deuda ha de considerarse «ilegítima» y qué parte puede condonarse (por una financiación injusta o una infra inversión).