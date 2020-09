Política Compromís copia a Ciudadanos y exige el mismo déficit que el País Vasco para la Comunidad Valenciana La coalición presenta una propuesta en las Cortes prácticamente calcada a un texto con el que los naranjas pretendían presionar al tripartito

Rosana B. Crespo SEGUIR VALENCIA Actualizado: 16/09/2020 18:39h

Es sabido que en política hay pocas cosas imposibles y que las alianzas más inauditas pueden llegar a producirse. Después de que dos partidos opuestos se tiren todos los trastos a la cabeza, llega repentinamente un punto coincidente aunque los intereses resulten diferentes. Ocurre también que una formación más dada a un discurso de «defender lo mismo en toda España» alza de pronto un poco la voz en un territorio y se le acercan los que tienen un componente nacionalista en su marca.

Ambas cosas han sucedido en los dos últimos días, cuando formaciones aparentemente antagónicas como son Ciudadanos y Compromís han confluido en la misma propuesta. Los primeros en presentarla fueron este martes los naranjas. El portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, informó de que habían redactado una declaración institucional para el Parlamento autonómico en la que se reclama al Gobierno central que autorice un déficit para la Comunidad «asimilable al concedido al País Vasco».

La petición supondría pasar del déficit autorizado del 0,2 % del PIB al 2,6 % -límite para el País Vasco-, lo que redundaría, según sus cálculos, en alrededor de 3.000 millones de euros más para la Comunidad Valenciana. Un texto que sólo puede salir adelante si lo firman todas las fuerzas políticas y con el que pretendían presionar al tripartito para que se pronunciara acerca de esta cuestión.

«Cómo se nos han podido adelantar», debieron pensar en Compromís, los cuales se llevaron de paso reproches de Cantó acusándolos de ser «el tonto útil». Y decidieron hacer algo tan simple como copiarse. Así, este miércoles, la coalición ha registrado una propuesta prácticamente calcada, pero con una diferencia importante: lo han hecho en formato de iniciativa (concretamente, Proposición No de Ley de tramitación especial de urgencia). Mientras la declaración institucional no tiene luz verde si no la suscriben todos los partidos -lo cual destapa quién se ha negado-, la PNL sí da opción al debate dentro de la Cámara con posicionamientos claros, argumentos de cada grupo y votación. Algo que, al parecer, le interesa a Compromís.

Si existe una presión que resulta evidente que quieren ejercer las dos formaciones es la que apunta hacia los socialistas. Algo que resulta curioso cuando Toni Cantó lleva meses alardeando de su acercamiento a ellos. Al estilo de la insólita pinza entre el PP y Podemos en 2018 en asuntos como el plan de supresión de barracones (Edificant) o las subvenciones directas de Presidencia de la Generalitat, Ciudadanos y Compromís tratan ahora de forzar al PSPV para que se pronuncie sobre una exigencia al Gobierno con el que comparte siglas.

La coalición recuerda en su texto que «la injusta infrafinanciación que recibe el País Valenciano» supone un obstáculo para acceder a unos recursos «que son más necesarios que nunca» debido al coronavirus. «La demora en la reivindicada reforma de la financiación», recuerdan ante la poca claridad del Gobierno central en los plazos en los que se iniciará, «al igual que la activación de un mecanismo de compensación», suponen el «crecimiento continuo de la brecha entre comunidades autónomas».