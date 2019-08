«Como en una película de terror»: los momentos de pánico en el avión incendiado en Valencia

«No veíamos nada, solo mucho humo, y la tripulación no nos decía qué estaba pasando». Es el relato de Dani Meroño, uno de los pasajeros que viajaba este lunes en el avión de la compañía British Airways, que cubría el trayecto Londres-Valencia, cuya cabinase llenó de humo nada más tocar tierra en el aeropuerto de Manises, al parecer, por el incendio en uno de los motores.

Meroño utilizaba su cuenta de Twitter para explicar desde dentro lo que estaba sucediendo en directo. Alrededor de 15 minutos en los que se vivieron momentos de «pánico» y «miedo» cuando «ya en Manises el avión empezó a tambalearse y el piloto aterrizó».

Los 175 pasajeros - además de los seis miembros de la tripulación de cabina y dos pilotos- tuvieron que salir de la aeronave a través de las rampas de evacuación. La falta de información por parte de la aerolínea intensificó el desasosiego entre los afectados. «Todavía estamos esperando escuchar qué ha sucedido realmente en nuestro vuelo», se quejaba otro de los pasajeros, Gayle Fitzpatrick, en las redes tras estar más de una hora reclamando una explicación por parte de British Airways.

#BritishAirways#Valencia#EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC