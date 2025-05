Colegios concertados y familias valencianas cuelgan lazos naranjas contra la ley Celaá y exigen pluralidad

Unos 600 centros educativos concertados y 100.000 familias de la Comunitat Valenciana están llamados a exhibir este miércoles lazos naranjas en ventanas, balcones y fachadas contra la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe) , la conocida como «ley Celaá», al creer que «nace muerta» y que considera a la concertada como educación subsidiaria.

La Mesa por la Educación en Libertad , entidad cívica integrada por organizaciones representativas de toda la comunidad educativa, convoca este acto reivindicativo «ante la deriva que está tomando la reforma de la Ley Orgánica de Educación y las prisas con las que está actuando el Gobierno», informa el Arzobispado de Valencia en un comunicado.

«Sacamos el color naranja para decir no a la reforma educativa: no al contenido y no a las formas. Ha sido un acto masivo desde la distancia que nos obliga e impone la seguridad sanitaria, pero ha estado abierto a toda la sociedad que ha querido participar», ha subrayado.

En esta línea, la organización ha solicitado a los grupos políticos la presentación de mociones en los ayuntamientos en defensa de un modelo educativo plural, libre e igualitarios, además de invitar a la sociedad civil a sumarse para frenar la reforma del Gobierno.

Una ley que, a su juicio, «nace muerta» y tendrá que ser enmendada por el Tribunal Constitucional . «Se está elaborando a toda prisa y pretende una planificación estatista de la educación, además de considerar a la educación concertada como subsidiaria. Y el empeño contra la educación diferenciada responde a objetivos ideológicos», ha advertido el portavoz de la plataforma, Vicente Morro .

Para la Mesa por la Educación en Libertad, una educación que imponga el Estado no cabe en una sociedad democrática: «Exigimos pluralidad y libertad para poder elegir. El Gobierno pretende un control político de la educación, de toda la educación. Queremos consenso, y la paralización de la ley sería una muestra de consenso», ha defendido.

Esta entidad está unida a la plataforma Más Plurales y participa de sus iniciativas. De momento tiene registradas ya más de 600.000 firmas: «Más de 600.000 ciudadanos que no están de acuerdo con la reforma educativa de Celaá, y eso es significativo. Eso significa que hay conciencia, pero tiene que haber más». En los próximos días anunciará más acciones de protesta.