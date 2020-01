Ciudadanos vuelve a la carga contra Morera y pide su reprobación por apoyar a los independentistas presos

Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley de tramitación especial de urgencia para reprobar al presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, por sus manifestaciones contra la prisión de los secesionistas catalanes. En la iniciativa, firmada por Toni Cantó, piden que las Cortes insten al Consell a que lleve a cabo esta acción de la segunda autoridad de la Comunidad Valenciana «por las declaraciones realizadas bajo su cargo institucional manifestando el apoyo a los políticos independentistas catalanes presos por un delito de sedición».

Unas declaraciones que, en su opinión, «cuestionan los valores democráticos» y suponen posicionarse en contra «de las acciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los tribunales de justicia para preservar los derechos constitucionales y del ordenamiento jurídico español».

Ciudadanos enumera las manifestaciones públicas de Morera en este sentido. «A principios de año 2019 vivimos cómo mostraba claras muestras de apoyo al proceso separatista que está soportando Cataluña, alentando claramente la desobediencia del orden constitucional, expresando comentarios como la 'acción represiva y autoritaria del Gobierno' o 'los amigos, compañeros, presos políticos de Cataluña', refiriéndose a los políticos catalanes que han sido condenados por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición y malversación».

También en actos públicos, añaden, donde su presencia estaba justificada como presidente de Las Cortes, «alienta el concepto de 'Païssos Catalans' y 'País Valencià'» e incluso aludió al «encarnizamiento» con el que, presuntamente, se está tratando a los políticos catalanes presos.

Por último, remarcan, hace escasamente un par de días, ha vuelto a hacer vía redes sociales «apología de lo que considera el injusto encarcelamiento de los políticos catalanes, negando la realidad de los delitos cometidos y justificando su situación por la mera defensa de sus ideas que, además, las entiende como justas».

Jesús va naixer al portal de Betlem. Perseguit per Herodes i la intolerància. Els Reis el van adorar. Li van portat or, encens i mirra. Hui he rebut el meu regal i m’ha fet pensar en tots els que pateixen injusta presó per defensar idees justes. @quimfornpic.twitter.com/EsVilUh8iA