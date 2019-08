Corts Valencianes Ciudadanos: «Marzà unta con medio millón a sus amigos catalanistas y miles de escolares en barracones» El PP también critica la «lluvia de millones para afines al PSPV y Compromís» como los independentistas de ACPV

Las nuevas subvenciones para la promoción del valenciano a asociaciones que propugnan el independentismo ha suscitado críticas de la oposición -PP y Ciudadanos- al Consell en les Corts Valencianes, la más dura de la portavoz adjunta de la formación naranja, Merche Ventura, quien ha opinado que el conseller de Educación, Vicent Marzà, "ha untado con medio millón de euros a sus amigos de entidades catalanistas mientras miles de niños valencianos comenzarán este curso de nuevo en barracones".

Para la diputada, Marzà "está oficializando cada vez más su radicalismo y prefiere imponer su dictadura lingüística, con el dinero de todos los valencianos, antes que velar por la calidad educativa que reciben los niños en la Comunitat Valenciana".

A su juicio, "lo que la educación valenciana necesita es, entre otras cosas, una apuesta firme por el inglés, una ley contra el acoso escolar o más recursos psicopedagógicos en las aulas", ha señalado Ventura.

En este sentido, ha reclamado al Consell que "abandone de una vez su sectarismo político y esta inmersión a la valenciana, copiando el modelo catalán, que quieren implantar, incluso controlando la lengua que se habla en los comedores escolares o en el recreo".

Ventura ha instado a Marzà a "aplicar el tratamiento lingüístico diferenciado que eliminó en la anterior legislatura y que permite a alumnos de otras nacionalidades o comunidades autónomas estudiar en castellano en una primera incorporación al sistema educativo".

Gasto en altos cargos

También sobre las prioridades en el gasto del Consell y su predilección por este tipo de organizaciones independentistas, este sábado la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha rechazado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "plantee recortes mientras dispara el gasto en altos cargos y da una lluvia de millones a entidades catalanistas y afines a PSPV y Compromís".

Ortiz ha afirmado que los recortes "sobrevuelan cada dos por tres la gestión del Botànic" y ha recordado que, de hecho, el Gobierno de Puig debe hacer un ajuste de al menos 1.500 millones de euros porque así se lo exige el Ministerio de Hacienda, ha informado el PP en un comunicado.

"Incumplen el déficit, la regla de gasto y el pago a proveedores, pero según el jefe del Consell la culpa siempre es de los demás", ha sostenido.

Eva Ortiz y Manuel Mata, en el Parlamento autonómico - ROBER SOLSONA

La dirigente popular ha señalado que "es cierto que la Comunitat Valenciana está infrafinanciada y falta de recursos, pero no se puede usar la financiación como comodín siempre que a uno se le ponen las cosas feas".

"Ni Puig ni Oltra dan muestras de ajustarse el cinturón, sino todo lo contrario: aumentan los altos cargos y consellerias a razón de cuatro millones de euros en sueldos al año, se van de seminaris a pasar fines de semana a costa de los valencianos para unas reuniones que podrían hacerse en las consellerias, y no tienen reparos en regar con millones de euros a entidades catalanistas como ACPV y afines a PSPV y Compromís", ha detallado.

Y ha agregado: "Y todo ello mientras fríen a impuestos a los valencianos, critican propuestas como la del PP en Madrid para aliviar la presión fiscal e incluyen año tras año millones ficticios en unos presupuestos que luego tienen que corregir".

Eva Ortiz ha anunciado que el PPCV registrará el lunes una solicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de Les Corts para que comparezca Puig y explique qué partidas se van a ver afectadas por los recortes y en cuánto.

"Ya la solicitamos a finales de junio y el tripartito rechazó que se dieran explicaciones en Les Corts, que es donde hay que darlas, no a través de titulares. Esperamos que esta vez no haya opacidad y se explique con total claridad en qué van a afectar los recortes a los valencianos", ha concluido.

«No habrá recortes»

La réplica a los populares desde las filas socialistas ha venido el vicesecretario general del PSPV-PSOE y portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata, quien ha defendido que el Gobierno de Ximo Puig, "no va a recortar ningún derecho de los valencianos y valencianas" y ha explicado que "la racionalidad del gasto público no va a causar ningún perjuicio".

Asimismo, en un comunicado, ha apuntado que la Comunitat Valenciana no se encontraría en esta situación "si no hubiésemos vivido muchos años de despilfarro con los gobiernos del Partido Popular".

Mata ha aseverado que en la Comunitat Valenciana "se ha acabado con la época nefasta del Partido Popular en la que actuaban como auténticos manostijeras de los derechos del pueblo valenciano".

"Con el PP vimos que se expulsaban a los maestros del sistema educativo, se recortaba prestaciones en Sanidad, los enfermos de Hepatitis C no tenían derecho a medicación, se subían las tasas universitarias y se metían en un cajón las ayudas a la vivienda", ha señalado y ha resaltado que "eso no va a volver a pasar".

Ha incidido en que la Comunitat "está remontando después de que con los gobiernos de PP nuestra renta per cápita hubiese bajado 13 puntos y estemos arrastrando una deuda de más de 40.000 millones de euros".

Mata ha afirmado que "los indicadores económicos dicen que creamos más empleo y que crecemos más que la media nacional" y ha sostenido: "Nuestra situación es óptima, sobre todo en derechos".

"Los que nos dejaron un agujero de 1.500 millones en Canal Nou, 2.500 millones en Ciegsa y muchos más por el sumidero de la corrupción, no son creíbles para hablar de austeridad", ha concluido