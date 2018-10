Política Ciudadanos denuncia ante la Agencia Antifraude las cuentas Palau de la Música Fernando Giner recuerda que han pedido a Ribó explicaciones sobre la gestión en reiteradas ocasiones, pero «no las ha dado»

Rosana B. Crespo

Ciudadanos ha presentado este viernes una denuncia ante la Agencia Antifraude con el objetivo de que investigue las cuentas del Palau de la Música. En el escrito explican que se han detectado posibles irregularidades contables aparecidas en una auditoría privada efectuada sobre el ejercicio 2016. «Podemos observar que existen indicios de fraccionamientos de contratos y de irregularidades en la contratación de personal, ya que no se rigen por los principios de igualdad, mérito y capacidad que han de estar presente en cualquier contratación del sector público», agumentan.

Los hechos concretos que detalla la formación naranja basados en el resultado de la auditoría son numerosos: que el Palau no dispone de un inventario completo y actualizado que recoja detalladamente la composición y valoración de «inmovilizado intangible» e «inmovilizado material»; que no se haya realizado una revisión para detectar bienes obsoletos; que no se haya justificado el importe de 2,3 millones de euros registrado en la cuenta del patrimonio; que no se hayan registrado contablemente determinados ingresos; o que el resultado económico-patrimonial esté sobrevalorado en 400.000 euros.

En cuanto a personal, remarcan que durante ese mismo ejercicio, se ha recurrido a la contratación temporal sin utilizar la convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad ni se ha justificado la excepcionalidad de este método tal como se establece en la ley. También apuntan a incumplimientos a la hora de realizar contratos o en la adjudicación de expedientes.

«En el análisis realizado por la auditoría, se destaca un hecho relevante como es el posible fraccionamiento de contratos en el Palau de la Música. Se detecta una repetición de acreedores con servicios similares de manera recurrente, lo cual puede dar lugar a una infracción grave al no haber elaborado un procedimiento público para la adjudicación de estos servicios que, sumados, forman una cantidad mayor a la permitida en la legislación sobre contratación pública», señalan en el escrito.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha criticado a la concejal Gloria Tello «por hacer todo lo contrario de lo que esperan y se merecen los valencianos» y ha recordado que han exigido «de manera reiterada» al alcalde, Joan Ribó, «explicaciones sobre la gestión en el Palau de la música pero no lo ha hecho».