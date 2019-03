Política Ciudadanos aceptaría los votos de Podemos y Vox para una investidura en la Generalitat Valenciana La diputada Marta Marín matiza que su partido no hará un pacto de gobierno con «partidos populistas»

Ciudadanos está dispuesto a sacar adelante la hipotética investidura de un presidente de la Generalitat Valenciana de su partido con los votos de Podemos y de Vox aunque no a gobernar con estas formaciones políticas tras las próximas elecciones autonómicas.

Así se ha pronunciado su diputada nacional por Alicante, Marta Martín, preguntada sobre si habría un pacto valenciano con PP y Vox, como en Andalucía: "No vamos a firmar pactos de investidura con partidos 'populistas'", aunque el partido 'naranja' no rechazará los votos de "Vox, del PSOE o de Podemos, pero no significa que firmemos pactos de investidura o de legislatura con fuerzas extremas".

En cuanto a las primarias de la formación naranja para el Congreso, 1.430 afiliados con más de seis meses de antigüedad pueden votar este jueves y viernes vía telemática a alguno de los siete candidatos que se presentan y de los que solo se conoce el nombre de Martín, porque el resto han preferido quedar en el anonimato público, han indicado fuentes del partido.

Violencia de género

La diputada nacional ha calificado de "terrible" que haya partidos que niegan la "realidad" y el "grave problema" de la violencia de género, que no se puede "tolerar un minuto más", y ha exigido que se pongan en marcha todas las medidas, porque, a su modo de ver, no lo hizo el PP ni el PSOE en estos meses "pese a todas las soflamas que hace". "Me pregunto qué pensaran las mujeres que están pasando miedo y apuros cuando hay formaciones que dicen que no existe la violencia de género y que no tenemos que poner una solución".

Así lo afirmado este miércoles en una rueda de prensa en Alicante, donde ha hecho hincapié en que la violencia machista es un problema urgente. "Cada día que pasa tenemos víctimas de la violencia de género, mujeres que están siendo maltratadas, asesinadas y que sufren en silencio y que no se atreven a denunciar", ha lamentado en la comparecencia donde ha presentado su candidatura a las primarias de Cs para ser cabeza de lista al Congreso por Alicante.

Preguntada al respecto sobre el gobierno andaluz, donde PP y Cs gobiernan con el respaldo de Vox, ha indicado que se trata de un "mantra" que se repite y ha insistido en que Ciudadanos firmó un acuerdo de Gobierno con el PP y que Vox "ha apoyado esa investidura". Y ha resaltado que su partido se guardó "muy mucho" de asumir la Consejería andaluza de Igualdad.

"Es una garantía de que no habrá ningún tipo de marcha atrás", ha asegurado, para lamentar que en Andalucía había "más eslóganes" que trabajo "real" por las mujeres. "Queremos paliar de verdad este tema porque los datos hablan y siguen habiendo mujeres asesinadas y sigue habiendo mujeres sufriendo violencia machista y no se atreven a denunciar", ha aseverado.