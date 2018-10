Cinco planes diferentes para celebrar Halloween 2018 en Valencia

«The Halloween Horror Show» llega a la Sala Next, en la Avenida de las Cortes Valencianas, 58, donde además la sala se convierte en discoteca después de la cena para seguir disfrutando de la noche de brujas en Valencia.

Quién dice que pasar miedo no puede ser divertido. Las cenas con espectáculo son una buena opción para pasar un Halloween diferente y cambiar el restaurante de cada fin de semana por uno en el que hasta el más mínimo detalle está cuidado para ambientar esta noche de terror. Además de disfrutar de una cena con amigos o familia, hay espectáculos con sorpresas, asesinatos, fantasmas ... Todo lo necesario para pasar una velada mágica.

Por suerte, los festivales no terminan en verano. Este año, varios artistas se reúnen el miércoles 31 de octubre para hacer de la noche de Halloween en Valencia una fiesta a lo grande.

Una fiesta de los 90's en Palau Alameda

Cartel de la fiesta - ABC

Palau Alameda tiene un plan para la noche del 31 de octubre diferente, en el que los más nostálgicos podrán mimetizarse con la estética de los 90 y pasar una noche inolvidable y terrorífica con la fiesta «Halloween we are 90’s».

Una noche en la que se mezclará el autentico terror de los mejores films de los años 90 y la música que marcó aquella época.

Huyendo de las típicas fiestas de telaraña, calabaza y ataúdes, te proponemos una noche donde el terror inteligente y un guiño a las películas mas terroríficas se fusionan con la música de los 90.

Para la ocasión, tres míticos grupos interpretarán en directo los Hits que tanto hicieron bailar: Sensity World y su Get it Up, Double Vision y su Knockin y Spanic y su Sister Golden Air.

Como inicio de una sesión, que rematará el Show de los Dream Team Reload, deejays residentes de la Fiesta con residencia en Hard Rock de Ibiza: Children´s of the 80’s.

Quique Tejada, Jose Maria Castells , Toni Peret y su espectáculo de mas de 3 horas de duración. En él se mezclan las mejores canciones, videos y música en directo para que nadie pare de bailar hasta el amanecer.

Zonas Vip exclusivas, atención cuidada y una decoración muy especial... Una noche de regreso al pasado para celebrarla por todo lo alto. Consulta más información sobre esta fiesta aquí.